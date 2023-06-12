В Сирии прошла крупнейшая за год атака боевиков на силы РФ

В Сирии боевики атаковали конвой военной полиции РФ турецкими дронами
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
На российских военных в Сирии была совершена самая крупная атака за последний год Фото:
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Война в Сирии

В Сирии боевики атаковали российский конвой военной полиции с помощью турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Четверо бойцов из РФ получили ранения.

«Конвой российской военной полиции атакован в сирийской провинции Алеппо. <…> За последний год это самый серьезный инцидент с российскими военными в Сирии», — передает telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется что в результате атаки были ранены четверо военных. Также, по данным курдских военных формирований, атака была совершена турецкими беспилотниками или подконтрольными Турции боевиками.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее сообщалось об атаке в Сирии 150 террористов на штаб тактического направления российских сил в провинции Хомс. Нападение было отражено российскими бойцами, а на следующий день по позициям боевиков были нанесены массированные удары, передает Pravda.Ru.

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В Сирии боевики атаковали российский конвой военной полиции с помощью турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Четверо бойцов из РФ получили ранения. «Конвой российской военной полиции атакован в сирийской провинции Алеппо. <…> За последний год это самый серьезный инцидент с российскими военными в Сирии», — передает telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется что в результате атаки были ранены четверо военных. Также, по данным курдских военных формирований, атака была совершена турецкими беспилотниками или подконтрольными Турции боевиками. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее сообщалось об атаке в Сирии 150 террористов на штаб тактического направления российских сил в провинции Хомс. Нападение было отражено российскими бойцами, а на следующий день по позициям боевиков были нанесены массированные удары, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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