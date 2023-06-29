29 июня 2023
28 июня 2023

Чистомэн пригрозил строителям Нижневартовска штрафом в 300 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, строительный кран, стройка
Активист зафиксировал на фото нарушение правил обустройства строительных площадок Фото:

Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, посетил стройку в Нижневартовске и зафиксировал на фото факт отсутствия пунктов для мойки колес. Он предупредил администрацию предприятия о штрафе за это нарушение в 300 000 рублей, соответствующее сообщение активист опубликовал в социальных сетях.

«На фото страшное преступление против горожан, здравого смысла и российского законодательства. Огромное количество пыли и грязи в город попадает на колесах спец. техники, выезжающей со стройплощадки. Чтобы этого не происходило, на выезде должна быть установлена платформа для мойки колес. Даже штраф предусмотрен до 300 000 рублей», — говорится в сообщение, опубликованном в telegram-канале Чистомэна.

В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что активист из Челябинска посетит города ЯНАО и ХМАО. Он запланировал побывать в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, посетил стройку в Нижневартовске и зафиксировал на фото факт отсутствия пунктов для мойки колес. Он предупредил администрацию предприятия о штрафе за это нарушение в 300 000 рублей, соответствующее сообщение активист опубликовал в социальных сетях. «На фото страшное преступление против горожан, здравого смысла и российского законодательства. Огромное количество пыли и грязи в город попадает на колесах спец. техники, выезжающей со стройплощадки. Чтобы этого не происходило, на выезде должна быть установлена платформа для мойки колес. Даже штраф предусмотрен до 300 000 рублей», — говорится в сообщение, опубликованном в telegram-канале Чистомэна. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что активист из Челябинска посетит города ЯНАО и ХМАО. Он запланировал побывать в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...