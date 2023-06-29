Чистомэн пригрозил строителям Нижневартовска штрафом в 300 тысяч рублей. Фото

30 июня 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Активист зафиксировал на фото нарушение правил обустройства строительных площадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, посетил стройку в Нижневартовске и зафиксировал на фото факт отсутствия пунктов для мойки колес. Он предупредил администрацию предприятия о штрафе за это нарушение в 300 000 рублей, соответствующее сообщение активист опубликовал в социальных сетях. «На фото страшное преступление против горожан, здравого смысла и российского законодательства. Огромное количество пыли и грязи в город попадает на колесах спец. техники, выезжающей со стройплощадки. Чтобы этого не происходило, на выезде должна быть установлена платформа для мойки колес. Даже штраф предусмотрен до 300 000 рублей», — говорится в сообщение, опубликованном в telegram-канале Чистомэна. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что активист из Челябинска посетит города ЯНАО и ХМАО. Он запланировал побывать в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. фото: telegram-канал «Чистомэн»

Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, посетил стройку в Нижневартовске и зафиксировал на фото факт отсутствия пунктов для мойки колес. Он предупредил администрацию предприятия о штрафе за это нарушение в 300 000 рублей, соответствующее сообщение активист опубликовал в социальных сетях. «На фото страшное преступление против горожан, здравого смысла и российского законодательства. Огромное количество пыли и грязи в город попадает на колесах спец. техники, выезжающей со стройплощадки. Чтобы этого не происходило, на выезде должна быть установлена платформа для мойки колес. Даже штраф предусмотрен до 300 000 рублей», — говорится в сообщение, опубликованном в telegram-канале Чистомэна. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что активист из Челябинска посетит города ЯНАО и ХМАО. Он запланировал побывать в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.