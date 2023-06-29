Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, посетил стройку в Нижневартовске и зафиксировал на фото факт отсутствия пунктов для мойки колес. Он предупредил администрацию предприятия о штрафе за это нарушение в 300 000 рублей, соответствующее сообщение активист опубликовал в социальных сетях.
«На фото страшное преступление против горожан, здравого смысла и российского законодательства. Огромное количество пыли и грязи в город попадает на колесах спец. техники, выезжающей со стройплощадки. Чтобы этого не происходило, на выезде должна быть установлена платформа для мойки колес. Даже штраф предусмотрен до 300 000 рублей», — говорится в сообщение, опубликованном в telegram-канале Чистомэна.
В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что активист из Челябинска посетит города ЯНАО и ХМАО. Он запланировал побывать в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
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