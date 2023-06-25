Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, устроил тур по городам Ямала и Югры. Об этом он заявил в социальных сетях.
«Планирую за 10 дней посетить шесть городов: Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В каждом городе проведу по одному рейду с уборкой», — пишет активист в своем telegram-канале.
Сейчас Чистомэн находится в Сургуте. Он спрашивает своих подписчиков, где навести порядок и что посмотреть в городе.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору.
Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, устроил тур по городам Ямала и Югры. Об этом он заявил в социальных сетях. «Планирую за 10 дней посетить шесть городов: Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В каждом городе проведу по одному рейду с уборкой», — пишет активист в своем telegram-канале. Сейчас Чистомэн находится в Сургуте. Он спрашивает своих подписчиков, где навести порядок и что посмотреть в городе. Ранее URA.RU писало, что в Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору.