Чистомэн поехал в тур по городам Ямала и Югры, чтобы навести порядок. Фото

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Снесенные дома в Нижневартовске. Нижневартовск, строительный мусор, снос дома
За 10 дней челябинский активист посетит шесть городов Фото:

Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, устроил тур по городам Ямала и Югры. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Планирую за 10 дней посетить шесть городов: Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В каждом городе проведу по одному рейду с уборкой», — пишет активист в своем telegram-канале.

Сейчас Чистомэн находится в Сургуте. Он спрашивает своих подписчиков, где навести порядок и что посмотреть в городе.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору.

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Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, устроил тур по городам Ямала и Югры. Об этом он заявил в социальных сетях. «Планирую за 10 дней посетить шесть городов: Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В каждом городе проведу по одному рейду с уборкой», — пишет активист в своем telegram-канале. Сейчас Чистомэн находится в Сургуте. Он спрашивает своих подписчиков, где навести порядок и что посмотреть в городе. Ранее URA.RU писало, что в Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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