Небензя: на Украине все идет к завершению мобилизационного резерва

30 июня 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

У Киева не осталось собственного вооружения, заявил Василий Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине все идет к завершению мобилизационного резерва, у Киева не осталось собственных вооружений. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ <…>. Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет», — сказал Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву. Ранее стало известно, что мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.

На Украине все идет к завершению мобилизационного резерва, у Киева не осталось собственных вооружений. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ <…>. Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет», — сказал Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву. Ранее стало известно, что мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.