29 июня 2023

Небензя: на Украине все идет к завершению мобилизационного резерва

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
У Киева не осталось собственного вооружения, заявил Василий Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине все идет к завершению мобилизационного резерва, у Киева не осталось собственных вооружений. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ <…>. Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет», — сказал Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву.

Ранее стало известно, что мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.

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На Украине все идет к завершению мобилизационного резерва, у Киева не осталось собственных вооружений. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ <…>. Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет», — сказал Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву. Ранее стало известно, что мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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