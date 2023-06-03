03 июня 2023

РИАН: на Украине придумали новый способ мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Источник сообщил о распоряжении мобилизовать украинцев во время получения помощи Фото:

Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России, ссылаясь на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины.

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи. Как сообщил источник в Территориальном центре комплектования, с июня 2023 года во все пункты поступило устное распоряжение по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт», — сообщил сотрудник силовых ведомств России РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.

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Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России, ссылаясь на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины. «Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи. Как сообщил источник в Территориальном центре комплектования, с июня 2023 года во все пункты поступило устное распоряжение по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт», — сообщил сотрудник силовых ведомств России РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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