29 июня 2023
28 июня 2023

Приуральский район посетили главы всех муниципалитетов ЯНАО. Видео

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Интервью главы Приуральского района Ивана Сакала, сакал иван
Гости посетили молодежный центр и детский сад «Солнышко» Фото:

Главы всех городов ЯНАО с рабочим визитом побывали в Приуральском районе. Об этом сообщил глава района Иван Сакал.

«Главы всех муниципалитетов Ямала приехали к нам, чтобы познакомиться с лучшими практиками нашего района. <…> Спасибо коллегам за этот плодотворный день и колоссальный обмен опытом. Были рады принять гостей на нашей приуральской земле», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале.

В рамках поездки представители администраций муниципалитетов посетили молодежный центр, отремонтированный за счет гранта губернатора округа Дмитрия Артюхова. Также гости побывали в детском саду «Солнышко» где опробовали на себе образовательные практики, используемые в учреждении.

Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов ЯНАО проведут выездной совет в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. В рамках тура запланировано посещение различных социальных объектов, а также обсуждение и передача полезного опыта.

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Главы всех городов ЯНАО с рабочим визитом побывали в Приуральском районе. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Главы всех муниципалитетов Ямала приехали к нам, чтобы познакомиться с лучшими практиками нашего района. <…> Спасибо коллегам за этот плодотворный день и колоссальный обмен опытом. Были рады принять гостей на нашей приуральской земле», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. В рамках поездки представители администраций муниципалитетов посетили молодежный центр, отремонтированный за счет гранта губернатора округа Дмитрия Артюхова. Также гости побывали в детском саду «Солнышко» где опробовали на себе образовательные практики, используемые в учреждении. Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов ЯНАО проведут выездной совет в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. В рамках тура запланировано посещение различных социальных объектов, а также обсуждение и передача полезного опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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