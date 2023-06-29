Приуральский район посетили главы всех муниципалитетов ЯНАО. Видео

30 июня 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Гости посетили молодежный центр и детский сад «Солнышко» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Главы всех городов ЯНАО с рабочим визитом побывали в Приуральском районе. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Главы всех муниципалитетов Ямала приехали к нам, чтобы познакомиться с лучшими практиками нашего района. <…> Спасибо коллегам за этот плодотворный день и колоссальный обмен опытом. Были рады принять гостей на нашей приуральской земле», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. В рамках поездки представители администраций муниципалитетов посетили молодежный центр, отремонтированный за счет гранта губернатора округа Дмитрия Артюхова. Также гости побывали в детском саду «Солнышко» где опробовали на себе образовательные практики, используемые в учреждении. Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов ЯНАО проведут выездной совет в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. В рамках тура запланировано посещение различных социальных объектов, а также обсуждение и передача полезного опыта.

Главы всех городов ЯНАО с рабочим визитом побывали в Приуральском районе. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Главы всех муниципалитетов Ямала приехали к нам, чтобы познакомиться с лучшими практиками нашего района. <…> Спасибо коллегам за этот плодотворный день и колоссальный обмен опытом. Были рады принять гостей на нашей приуральской земле», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. В рамках поездки представители администраций муниципалитетов посетили молодежный центр, отремонтированный за счет гранта губернатора округа Дмитрия Артюхова. Также гости побывали в детском саду «Солнышко» где опробовали на себе образовательные практики, используемые в учреждении. Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов ЯНАО проведут выездной совет в Лабытнанги, Аксарке и Салехарде. В рамках тура запланировано посещение различных социальных объектов, а также обсуждение и передача полезного опыта.