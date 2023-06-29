29 июня 2023

РБК: сенатор Мизулина покинет Совет Федерации

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Елены Мизулиной. Москва, портрет, мизулина елена
Елена Мизулина покинет Совет федерации в сентябре Фото:

Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса.

«Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября», — пишет РБК, ссылаясь на источники. По данным издания, другой источник в Совфеде подтвердил информацию.

Мизулина сенатор от Омской области с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию и нередко сопровождающихся скандалами. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.

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Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. «Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября», — пишет РБК, ссылаясь на источники. По данным издания, другой источник в Совфеде подтвердил информацию. Мизулина сенатор от Омской области с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию и нередко сопровождающихся скандалами. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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