РБК: сенатор Мизулина покинет Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса.
«Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября», — пишет РБК, ссылаясь на источники. По данным издания, другой источник в Совфеде подтвердил информацию.
Мизулина сенатор от Омской области с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию и нередко сопровождающихся скандалами. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.
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