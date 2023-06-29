29 июня 2023

Синоптик Пулин предсказал теплую погоду свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, бомж, бездомный, тепло, лето, зеленый город, спит под деревом, теплая погода
В Свердловскую область возвращается теплая погода до 27 градусов Фото:

С 30 июня в Свердловскую область вернется теплая погода. Однако днем возможны небольшие дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В пятницу на Средний Урал придет теплая погода со стороны Средней Азии. Однако в дневное время фронту будут сопутствовать небольшие (1-2 мм) осадки», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области днем 30 июня температура воздуха прогреется до 22-27 градусов. В столице Урала будет 25-27 градусов тепла.

Ранее синоптик Пулин пообещал грозы и небольшие дожди в Екатеринбурге. При этом, по его данным, в уральской столице не будет заморозков.

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С 30 июня в Свердловскую область вернется теплая погода. Однако днем возможны небольшие дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В пятницу на Средний Урал придет теплая погода со стороны Средней Азии. Однако в дневное время фронту будут сопутствовать небольшие (1-2 мм) осадки», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области днем 30 июня температура воздуха прогреется до 22-27 градусов. В столице Урала будет 25-27 градусов тепла. Ранее синоптик Пулин пообещал грозы и небольшие дожди в Екатеринбурге. При этом, по его данным, в уральской столице не будет заморозков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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