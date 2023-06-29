Синоптик Пулин предсказал теплую погоду свердловчанам

В Свердловскую область возвращается теплая погода до 27 градусов
С 30 июня в Свердловскую область вернется теплая погода. Однако днем возможны небольшие дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«В пятницу на Средний Урал придет теплая погода со стороны Средней Азии. Однако в дневное время фронту будут сопутствовать небольшие (1-2 мм) осадки», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области днем 30 июня температура воздуха прогреется до 22-27 градусов. В столице Урала будет 25-27 градусов тепла.
Ранее синоптик Пулин пообещал грозы и небольшие дожди в Екатеринбурге. При этом, по его данным, в уральской столице не будет заморозков.
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