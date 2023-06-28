28 июня 2023

Синоптик пообещал грозы и небольшие дожди в Екатеринбурге

Метеоролог Пулин: в Екатеринбурге 29 июня ожидаются дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В Екатеринбурге днем 29 июня ожидаются грозы и небольшие дожди, сообщил синоптик Фото:

В Екатеринбурге 29 июня ожидаются небольшие дожди и грозы. Вероятность того, что в уральской столице будут грозы составляет 35%, считает метеоролог Алексей Пулин.

«Небольшие дожди и грозы будут 29 июня в Екатеринбурге. Вероятность грозы — 35%», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом, как заявляет Пулин, в столице Урала порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в Екатеринбурге днем поднимется до 23-25 градусов. Ночью опустится до 15-17 градусов.

Ранее Пулин предрекал грозы и ливни на юге Свердловской области. В Уральском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение в регионе из-за повышенной пожарной опасности. По словам синоптиков, до 30 июня сохраняется четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале.

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В Екатеринбурге 29 июня ожидаются небольшие дожди и грозы. Вероятность того, что в уральской столице будут грозы составляет 35%, считает метеоролог Алексей Пулин. «Небольшие дожди и грозы будут 29 июня в Екатеринбурге. Вероятность грозы — 35%», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом, как заявляет Пулин, в столице Урала порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Екатеринбурге днем поднимется до 23-25 градусов. Ночью опустится до 15-17 градусов. Ранее Пулин предрекал грозы и ливни на юге Свердловской области. В Уральском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение в регионе из-за повышенной пожарной опасности. По словам синоптиков, до 30 июня сохраняется четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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