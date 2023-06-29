29 июня 2023

Мэрию Салехарда обязали принять на учет бесхозные дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция городских дорог членами организации "Убитые дороги", ОНФ и администрации города. Сургут, разбитая дорога, убитые дороги, улица инженерная
В Салехарде обнаружили три бесхозных проезда, за которыми никто не следил Фото:

В Салехарде в ходе проведения проверок были обнаружены три проезда, не числившиеся на кадастровом учете, из-за чего за ними никто не следил. Мэрию окружной столицы обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Три проезда на территории и вблизи микрорайонов Ямальский и Богдана Кнунянца не были включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в связи, с чем их уборка и содержание надлежащим образом на протяжении многих лет не осуществлялись. Прокурором к администрации предъявлен иск поставить дороги на кадастровый учет и оформить право собственности на них», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Бесхозные дороги были выявлены в ходе проверки, проведенной надзорными органами. Суд обязал администрацию Салехарда устранить указанные нарушения в ближайшее время.

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В Салехарде в ходе проведения проверок были обнаружены три проезда, не числившиеся на кадастровом учете, из-за чего за ними никто не следил. Мэрию окружной столицы обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Три проезда на территории и вблизи микрорайонов Ямальский и Богдана Кнунянца не были включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в связи, с чем их уборка и содержание надлежащим образом на протяжении многих лет не осуществлялись. Прокурором к администрации предъявлен иск поставить дороги на кадастровый учет и оформить право собственности на них», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Бесхозные дороги были выявлены в ходе проверки, проведенной надзорными органами. Суд обязал администрацию Салехарда устранить указанные нарушения в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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