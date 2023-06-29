Мэрию Салехарда обязали принять на учет бесхозные дороги

В Салехарде обнаружили три бесхозных проезда, за которыми никто не следил Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Салехарде в ходе проведения проверок были обнаружены три проезда, не числившиеся на кадастровом учете, из-за чего за ними никто не следил. Мэрию окружной столицы обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Три проезда на территории и вблизи микрорайонов Ямальский и Богдана Кнунянца не были включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в связи, с чем их уборка и содержание надлежащим образом на протяжении многих лет не осуществлялись. Прокурором к администрации предъявлен иск поставить дороги на кадастровый учет и оформить право собственности на них», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Бесхозные дороги были выявлены в ходе проверки, проведенной надзорными органами. Суд обязал администрацию Салехарда устранить указанные нарушения в ближайшее время.