Житель ЯНАО слил в сеть интим-фото возлюбленной после ссоры

СК по ЯНАО: жителя ЯНАО осудят за распространение интимных фото

30 июня 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Мужчина слил интимные фото в интернет, чтобы опорочить возлюбленную перед родственниками Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель ЯНАО после ссоры с сожительницей слил ее интимные фотографии в интернет. Об этом сообщает следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу. Таки образом мужчина хотел опорочить женщину перед родственниками. «По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лабытнанги, уроженец южной республики, 1993 года рождения, после ссоры с сожительницей, с целью ее дискредитации перед родственниками, распространил ее интимные фотографии в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — сообщили в ведомстве. В настоящее время дело передано в суд. По закону, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Статья за нарушение личного пространства и частной жизни, 137 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту пояснили, что такие происшествия регистрируются по заявлению граждан и встречаются на Ямале не так уж и редко. Несколько случаев зарегистрировано уже в текущем году.

Житель ЯНАО после ссоры с сожительницей слил ее интимные фотографии в интернет. Об этом сообщает следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу. Таки образом мужчина хотел опорочить женщину перед родственниками. «По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лабытнанги, уроженец южной республики, 1993 года рождения, после ссоры с сожительницей, с целью ее дискредитации перед родственниками, распространил ее интимные фотографии в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — сообщили в ведомстве. В настоящее время дело передано в суд. По закону, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Статья за нарушение личного пространства и частной жизни, 137 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту пояснили, что такие происшествия регистрируются по заявлению граждан и встречаются на Ямале не так уж и редко. Несколько случаев зарегистрировано уже в текущем году.