29 июня 2023

Житель ЯНАО слил в сеть интим-фото возлюбленной после ссоры

СК по ЯНАО: жителя ЯНАО осудят за распространение интимных фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина слил интимные фото в интернет, чтобы опорочить возлюбленную перед родственниками Фото:

Житель ЯНАО после ссоры с сожительницей слил ее интимные фотографии в интернет. Об этом сообщает следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу. Таки образом мужчина хотел опорочить женщину перед родственниками.

«По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лабытнанги, уроженец южной республики, 1993 года рождения, после ссоры с сожительницей, с целью ее дискредитации перед родственниками, распространил ее интимные фотографии в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — сообщили в ведомстве. В настоящее время дело передано в суд.

По закону, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Статья за нарушение личного пространства и частной жизни, 137 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту пояснили, что такие происшествия регистрируются по заявлению граждан и встречаются на Ямале не так уж и редко. Несколько случаев зарегистрировано уже в текущем году.

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Житель ЯНАО после ссоры с сожительницей слил ее интимные фотографии в интернет. Об этом сообщает следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу. Таки образом мужчина хотел опорочить женщину перед родственниками. «По данным следствия, в мае 2023 года в городе Лабытнанги, уроженец южной республики, 1993 года рождения, после ссоры с сожительницей, с целью ее дискредитации перед родственниками, распространил ее интимные фотографии в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — сообщили в ведомстве. В настоящее время дело передано в суд. По закону, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Статья за нарушение личного пространства и частной жизни, 137 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту пояснили, что такие происшествия регистрируются по заявлению граждан и встречаются на Ямале не так уж и редко. Несколько случаев зарегистрировано уже в текущем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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