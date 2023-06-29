На Урале выпустили первую полностью российскую «Ласточку». Фото

30 июня 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Завод «Уральские локомотивы» выпустил российскую «Ласточку» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон опубликовал фото транспорта в социальной сети. «Пошла динамика. Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него», — сказал Виталий Брексон. Замгендиректора по технологической политике завода поблагодарил сотрудников предприятия и соразработчиков «Ласточки». «Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других многих, надеюсь, путях, а пассажирам и эксплуатантам терпения», — добавил Брексон. «Синара — Транспортные машины» разрабатывала «Ласточки» с 2010 года совместно с предприятием немецкого концерна Siemens. В 2022 году иностранная компания покинула российский рынок. Уральский завод выпустил первую российскую «Ласточку» Фото: замгендиректора по технологической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон

Завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон опубликовал фото транспорта в социальной сети. «Пошла динамика. Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него», — сказал Виталий Брексон. Замгендиректора по технологической политике завода поблагодарил сотрудников предприятия и соразработчиков «Ласточки». «Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других многих, надеюсь, путях, а пассажирам и эксплуатантам терпения», — добавил Брексон. «Синара — Транспортные машины» разрабатывала «Ласточки» с 2010 года совместно с предприятием немецкого концерна Siemens. В 2022 году иностранная компания покинула российский рынок.