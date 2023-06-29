Завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон опубликовал фото транспорта в социальной сети.
«Пошла динамика. Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него», — сказал Виталий Брексон.
Замгендиректора по технологической политике завода поблагодарил сотрудников предприятия и соразработчиков «Ласточки». «Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других многих, надеюсь, путях, а пассажирам и эксплуатантам терпения», — добавил Брексон.
«Синара — Транспортные машины» разрабатывала «Ласточки» с 2010 года совместно с предприятием немецкого концерна Siemens. В 2022 году иностранная компания покинула российский рынок.
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