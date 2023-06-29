Рейтинг подержанных авто с дизельным двигателем среди челябинцев возглавила Toyota

Авито Авто: в Челябинской области рейтинг подержанных авто с дизельным двигателем возглавила Toyota

30 июня 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Челябинцы среди подержанных авто с дизельным двигателем выбрали Toyota Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области рейтинг подержанных автомобилей с дизельным двигателем возглавила Toyota Land Cruiser. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в первом полугодии доля таких машин в предложении составила 6,1%. «Рейтинг наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом возглавила Toyota Land Cruiser. За первые шесть месяцев доля машин в предложении достигла в регионе 6,1%», — отметили в «Авито Авто». Специалисты уточнили, что год назад доля составляла 5,2%. В долевом выражении регион отстал от федеральных уровней примерно в два раза. В то же время количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году в области увеличилось на 22,7%. При этом спрос рос медленней: прирост составил 11,8%. Средняя цена дизельных авто с пробегом в Челябинской области установилась на отметке 1,65 млн рублей (в среднем по стране — 1,9 млн). В топ рейтинга, кроме Toyota (с долей 4,6%), вошли Volkswagen Touareg (4%) и Toyota Land Cruiser Prado (3,2%), замыкающая первую тройку мест. Стоимость машины не соразмерна позиции в рейтинге. Средняя цена Land Cruiser закрепилась на уровне 3,6 млн рублей, Touareg дешевле более чем в два раза (1,455 млн), а Prado стоит в среднем 3,19 млн рублей.

В Челябинской области рейтинг подержанных автомобилей с дизельным двигателем возглавила Toyota Land Cruiser. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в первом полугодии доля таких машин в предложении составила 6,1%. «Рейтинг наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом возглавила Toyota Land Cruiser. За первые шесть месяцев доля машин в предложении достигла в регионе 6,1%», — отметили в «Авито Авто». Специалисты уточнили, что год назад доля составляла 5,2%. В долевом выражении регион отстал от федеральных уровней примерно в два раза. В то же время количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году в области увеличилось на 22,7%. При этом спрос рос медленней: прирост составил 11,8%. Средняя цена дизельных авто с пробегом в Челябинской области установилась на отметке 1,65 млн рублей (в среднем по стране — 1,9 млн). В топ рейтинга, кроме Toyota (с долей 4,6%), вошли Volkswagen Touareg (4%) и Toyota Land Cruiser Prado (3,2%), замыкающая первую тройку мест. Стоимость машины не соразмерна позиции в рейтинге. Средняя цена Land Cruiser закрепилась на уровне 3,6 млн рублей, Touareg дешевле более чем в два раза (1,455 млн), а Prado стоит в среднем 3,19 млн рублей.