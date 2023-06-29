Жители челябинского города пожаловались на закрытие единственной больницы

По словам жителей, здание больницы уже начали рушить Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Миньяра Ашинского района (Челябинская область) пожаловались на закрытие единственной больницы в городе. Об этом они написали 30 июня в социальных сетях.

«У нас в Миньяре закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, но уже начали рушить», — написал Рим Г. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.