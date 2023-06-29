Жители челябинского города пожаловались на закрытие единственной больницы

По словам жителей, здание больницы уже начали рушить
Жители Миньяра Ашинского района (Челябинская область) пожаловались на закрытие единственной больницы в городе. Об этом они написали 30 июня в социальных сетях.
«У нас в Миньяре закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, но уже начали рушить», — написал Рим Г. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.
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