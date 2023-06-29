29 июня 2023

Жители челябинского города пожаловались на закрытие единственной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, больничная палата, здоровье, медицина, больница, окно, больничная койка
По словам жителей, здание больницы уже начали рушить Фото:

Жители Миньяра Ашинского района (Челябинская область) пожаловались на закрытие единственной больницы в городе. Об этом они написали 30 июня в социальных сетях.

«У нас в Миньяре закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, но уже начали рушить», — написал Рим Г. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.

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Жители Миньяра Ашинского района (Челябинская область) пожаловались на закрытие единственной больницы в городе. Об этом они написали 30 июня в социальных сетях. «У нас в Миньяре закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, но уже начали рушить», — написал Рим Г. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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