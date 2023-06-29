Власти освободили часть тюменцев от обязанности надевать на собак намордники

Власти Тюменской области изменили правила выгула домашних животных и разрешили некоторым владельцам собак не надевать на питомцев намордники во время выгула. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Следование до места, разрешенного для выгула домашних животных, и до места постоянного содержания собак осуществляется только на поводке и в наморднике. Положение в части использования намордника распространяется на собак высотой более 40 см в холке», — говорится в новом варианте документа.
Ранее намордники владельцы животных должны были надевать на собак, чей рост превышал 20 см. Таким образом, для мелких пород правило отменили.
Ранее URA.RU писало и о других нововведениях в региональном законодательстве, касающихся выгула животных. В частности, детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собак, ростом более 40 см, а взрослые не должны гулять с более чем двумя крупными животными в одиночку.
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