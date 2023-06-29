Власти освободили часть тюменцев от обязанности надевать на собак намордники

В Тюменской области разрешили выгуливать собак мелких пород без намордников

30 июня 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Мелких собак разрешили выгуливать без намордников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области изменили правила выгула домашних животных и разрешили некоторым владельцам собак не надевать на питомцев намордники во время выгула. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Следование до места, разрешенного для выгула домашних животных, и до места постоянного содержания собак осуществляется только на поводке и в наморднике. Положение в части использования намордника распространяется на собак высотой более 40 см в холке», — говорится в новом варианте документа. Ранее намордники владельцы животных должны были надевать на собак, чей рост превышал 20 см. Таким образом, для мелких пород правило отменили. Ранее URA.RU писало и о других нововведениях в региональном законодательстве, касающихся выгула животных. В частности, детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собак, ростом более 40 см, а взрослые не должны гулять с более чем двумя крупными животными в одиночку.

Власти Тюменской области изменили правила выгула домашних животных и разрешили некоторым владельцам собак не надевать на питомцев намордники во время выгула. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Следование до места, разрешенного для выгула домашних животных, и до места постоянного содержания собак осуществляется только на поводке и в наморднике. Положение в части использования намордника распространяется на собак высотой более 40 см в холке», — говорится в новом варианте документа. Ранее намордники владельцы животных должны были надевать на собак, чей рост превышал 20 см. Таким образом, для мелких пород правило отменили. Ранее URA.RU писало и о других нововведениях в региональном законодательстве, касающихся выгула животных. В частности, детям до 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собак, ростом более 40 см, а взрослые не должны гулять с более чем двумя крупными животными в одиночку.