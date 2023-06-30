«Ведомости»: состоятельные россияне выплатили в бюджет триллион рублей

30 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей. «В 2022 году поступления в российский бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц один триллион рублей», — сообщают «Ведомости». Там добавили, что из указанных 1,013 триллиона рублей в федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем было запланировано Минфином. Дополнительно, еще 10 миллиардов рублей были получены от доходов, превышающих 5 миллионов рублей, от выигрышей в азартных играх. После зачисления в федеральный бюджет, эти средства направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями, заключили в газете.

В 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей. «В 2022 году поступления в российский бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц один триллион рублей», — сообщают «Ведомости». Там добавили, что из указанных 1,013 триллиона рублей в федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем было запланировано Минфином. Дополнительно, еще 10 миллиардов рублей были получены от доходов, превышающих 5 миллионов рублей, от выигрышей в азартных играх. После зачисления в федеральный бюджет, эти средства направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями, заключили в газете.