«Ведомости»: состоятельные россияне выплатили в бюджет триллион рублей

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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
В федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей Фото:

В 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей.

«В 2022 году поступления в российский бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц один триллион рублей», — сообщают «Ведомости». Там добавили, что из указанных 1,013 триллиона рублей в федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем было запланировано Минфином.

Дополнительно, еще 10 миллиардов рублей были получены от доходов, превышающих 5 миллионов рублей, от выигрышей в азартных играх. После зачисления в федеральный бюджет, эти средства направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями, заключили в газете.

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В 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей. «В 2022 году поступления в российский бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц один триллион рублей», — сообщают «Ведомости». Там добавили, что из указанных 1,013 триллиона рублей в федеральный бюджет поступило 132 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем было запланировано Минфином. Дополнительно, еще 10 миллиардов рублей были получены от доходов, превышающих 5 миллионов рублей, от выигрышей в азартных играх. После зачисления в федеральный бюджет, эти средства направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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