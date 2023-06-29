В курганском округе ушел в отставку мэр, который более 20 лет работал в администрации

30 июня 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Завьялов возглавлял муниципалитет с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Белозерского муниципального округа Курганской области Александр Завьялов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам Завьялов. Он работал в администрации Белозерского района с 2000 года. «Ушел по состоянию здоровья. Пока буду отдыхать и лечиться. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Наталья Богданова», — рассказал Завьялов. Его отставку 30 июня приняли на заседании окружной думы. С декабря 2020 года Завьялов занимал пост главы Белозерского района. В июле 2022 года он стал главой Белозерского округа. Он родился в деревне Куликово Белозерского района в 1964 году. В 1989 году Завьялов окончил Курганский сельскохозяйственный институт, а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1981 году он начал работать трактористом-машинистом, а с 2000 года стал сотрудником администрации Белозерского района.

Руководитель Белозерского муниципального округа Курганской области Александр Завьялов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам Завьялов. Он работал в администрации Белозерского района с 2000 года. «Ушел по состоянию здоровья. Пока буду отдыхать и лечиться. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Наталья Богданова», — рассказал Завьялов. Его отставку 30 июня приняли на заседании окружной думы. С декабря 2020 года Завьялов занимал пост главы Белозерского района. В июле 2022 года он стал главой Белозерского округа. Он родился в деревне Куликово Белозерского района в 1964 году. В 1989 году Завьялов окончил Курганский сельскохозяйственный институт, а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1981 году он начал работать трактористом-машинистом, а с 2000 года стал сотрудником администрации Белозерского района.