29 июня 2023

В курганском округе ушел в отставку мэр, который более 20 лет работал в администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , завьялов александр
Завьялов возглавлял муниципалитет с 2020 года Фото:

Руководитель Белозерского муниципального округа Курганской области Александр Завьялов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам Завьялов. Он работал в администрации Белозерского района с 2000 года.

«Ушел по состоянию здоровья. Пока буду отдыхать и лечиться. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Наталья Богданова», — рассказал Завьялов. Его отставку 30 июня приняли на заседании окружной думы.

С декабря 2020 года Завьялов занимал пост главы Белозерского района. В июле 2022 года он стал главой Белозерского округа. Он родился в деревне Куликово Белозерского района в 1964 году. В 1989 году Завьялов окончил Курганский сельскохозяйственный институт, а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1981 году он начал работать трактористом-машинистом, а с 2000 года стал сотрудником администрации Белозерского района.

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Руководитель Белозерского муниципального округа Курганской области Александр Завьялов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам Завьялов. Он работал в администрации Белозерского района с 2000 года. «Ушел по состоянию здоровья. Пока буду отдыхать и лечиться. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Наталья Богданова», — рассказал Завьялов. Его отставку 30 июня приняли на заседании окружной думы. С декабря 2020 года Завьялов занимал пост главы Белозерского района. В июле 2022 года он стал главой Белозерского округа. Он родился в деревне Куликово Белозерского района в 1964 году. В 1989 году Завьялов окончил Курганский сельскохозяйственный институт, а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1981 году он начал работать трактористом-машинистом, а с 2000 года стал сотрудником администрации Белозерского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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