В курганском районе определились с заменой главы из ЯНАО

В Белозерском районе депутаты избрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главой Белозерского района Курганской области избран Александр Завьялов, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Чиновник исполнял обязанности главы муниципалитета с июля, когда экс-глава Сергей Зяблов, ранее работавший в ЯНАО, добровольно сложил свои полномочия.

Главу района избирали тайным голосованием депутаты райдумы. «13 депутатов, принимавших участие в заседании районной думы, проголосовали за кандидатуру Александра Завьялова единогласно», — говорится в сообщении. Новый глава официально вступит в должность в ближайшие две недели.

Помимо Завьялова на пост главы района претендовали сотрудники местной администрации Вячеслав Гиндулин и Станислав Еланцев. Последний сейчас исполняет обязанности заместителя главы района. Все трое перед голосованием представили депутатам свои программы социально-экономического развития муниципалитета.

Завьялов родился в деревне Куликово Белозерского района в 1964 году. В 1989 году он окончил Курганский сельскохозяйственный институт, а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Трудовую деятельность Завьялов начал в 1981 году, когда устроился трактористом-машинистом в совхозе «Тобол». В администрации Белозерского района он работает с 2000 года. Последняя должность — первый замглавы района, начальник управления финансово-экономической политики.

Кресло главы района освободилось в середине июля, когда занимавший его Сергей Зяблов, избранный на этот пост в 2019 году, уволился, чтобы возглавить региональный департамент АПК. В новой должности он проработал всего три недели. До избрания главой района Зяблов работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.