29 июня 2023

В Екатеринбурге опекуна погибшего Далера Бобиева обвиняют по трем тяжким статьям

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Опекуна погибшего Далера Бобиева обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбург опекуна шестилетнего погибшего Далера Бобиева — Веронику Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Обвиняемая (Вероника Наумова), официально назначенная опекуном указанного ребенка (Далер Бобиев), получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — сказано в сообщении. Женщине предъявлены предъявлены обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве.

Тело шестилетнего Далера Бобиева обнаружили ранним утром 29 июня в гараже. Опекун ребенка призналась в совершении преступления. По словам Наумовой, мальчик утонул в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.

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В Екатеринбург опекуна шестилетнего погибшего Далера Бобиева — Веронику Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Обвиняемая (Вероника Наумова), официально назначенная опекуном указанного ребенка (Далер Бобиев), получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — сказано в сообщении. Женщине предъявлены предъявлены обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве. Тело шестилетнего Далера Бобиева обнаружили ранним утром 29 июня в гараже. Опекун ребенка призналась в совершении преступления. По словам Наумовой, мальчик утонул в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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