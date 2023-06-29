В Екатеринбурге опекуна погибшего Далера Бобиева обвиняют по трем тяжким статьям

В Екатеринбург опекуна шестилетнего погибшего Далера Бобиева — Веронику Наумову обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«Обвиняемая (Вероника Наумова), официально назначенная опекуном указанного ребенка (Далер Бобиев), получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — сказано в сообщении. Женщине предъявлены предъявлены обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве.
Тело шестилетнего Далера Бобиева обнаружили ранним утром 29 июня в гараже. Опекун ребенка призналась в совершении преступления. По словам Наумовой, мальчик утонул в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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