В титановой столице РФ открыли новый цех за 3,2 млрд ради отечественных самолетов. Видео

На «ВСМПО-Ависма» открыли новый цех за 3,2 млрд и на 100 рабочих мест

30 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Теперь на предприятии в Верхней Салде будут делать чистовую обработку колец и дисков для авиации и авиастроения Фото: пресс-служба «ВСМПО-Ависма» Корпорация «ВСМПО-Ависма» презентовала новый производственный комплекс в Верхней Салде (Свердловская область), к открытию которого готовились три года. Здесь будут делать механическую обработку колец и дисков из титановых сплавов, в том числе для авиационных двигателей, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Реализация проекта заняла более трех лет и потребовала порядка 3,2 млрд рублей инвестиций. Открытие нового комплекса позволило нам выйти на новый уровень, увеличить портфель заказов, создать новые рабочие места, а также расширить ассортимент продукции, особенно необходимой для нашего авиастроения», — отметил на открытии член cовета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Максим Смирнов. Реализация проекта выпала на два сложных периода — пандемия коронавируса в 2020 году и санкционное давление стран Евросоюза после начала специальной военной операции РФ на Украине. Станки по получистовой механической обработке деталей успели купить в 2019 году в Испании. Они полностью автоматизированные. Чтобы на выходе изделия соответствовали всем требованиям, в корпусах, общая площадь которых 10 тысяч квадратных метров, установили систему поддержания конкретного температурного режима. «Мы говорим про чистовую механическую обработку, где надо получать [на деталях] тысячные миллиметры, толщина изделий может быть очень тонкая. Чтобы температура расширения не влияла на детали, надо поддерживать ее в пределах одного градуса. За час мы делаем четырехкратный обмен воздуха», — делится старший менеджер проекта Григорий Коротков. Новое производство замкнуло этап производственной цепочки — от выработки титановой губки (заготовки, — прим. URA.RU) до изготовления конечных деталей — колец и дисков для авиации и двигателестроения. С открытием цеха на «ВСМПО-Ависма» появилось еще 100 рабочих мест. В планах у компании построить вторую очередь цеха, чтобы проводить уже чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корпорация «ВСМПО-Ависма» презентовала новый производственный комплекс в Верхней Салде (Свердловская область), к открытию которого готовились три года. Здесь будут делать механическую обработку колец и дисков из титановых сплавов, в том числе для авиационных двигателей, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Реализация проекта заняла более трех лет и потребовала порядка 3,2 млрд рублей инвестиций. Открытие нового комплекса позволило нам выйти на новый уровень, увеличить портфель заказов, создать новые рабочие места, а также расширить ассортимент продукции, особенно необходимой для нашего авиастроения», — отметил на открытии член cовета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Максим Смирнов. Реализация проекта выпала на два сложных периода — пандемия коронавируса в 2020 году и санкционное давление стран Евросоюза после начала специальной военной операции РФ на Украине. Станки по получистовой механической обработке деталей успели купить в 2019 году в Испании. Они полностью автоматизированные. Чтобы на выходе изделия соответствовали всем требованиям, в корпусах, общая площадь которых 10 тысяч квадратных метров, установили систему поддержания конкретного температурного режима. «Мы говорим про чистовую механическую обработку, где надо получать [на деталях] тысячные миллиметры, толщина изделий может быть очень тонкая. Чтобы температура расширения не влияла на детали, надо поддерживать ее в пределах одного градуса. За час мы делаем четырехкратный обмен воздуха», — делится старший менеджер проекта Григорий Коротков. Новое производство замкнуло этап производственной цепочки — от выработки титановой губки (заготовки, — прим. URA.RU) до изготовления конечных деталей — колец и дисков для авиации и двигателестроения. С открытием цеха на «ВСМПО-Ависма» появилось еще 100 рабочих мест. В планах у компании построить вторую очередь цеха, чтобы проводить уже чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения.