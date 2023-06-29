29 июня 2023

Wildberries заблокировал жительницу ЯНАО за попытку вернуть деньги за товар

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сбоев в приложении девушке пришло 18 позиций вместо 9 Фото:

Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) заблокировала техподдержка Wildberries за то, что она пыталась вернуть деньги за товар, который не заказывала. По словам собеседницы агентства Катерины, из-за сбоев в приложении задвоились позиции, за возврат которых списали деньги, хотя обещали этого не делать.

«Я заказала 9 товаров, а они задвоились в приложении, пришло 18. Написала в поддержку, там сказали, что отменить доставку не смогут, но деньги за отказ от этих позиции не снимут. В итоге с меня все-таки списали 900 рублей за то, что по их вине ко мне пришел не нужный товар», — рассказала девушка.

Собеседница уточнила, что обратилась снова к представителям техподдержки. Однако там ей ответили, что деньги за обратную доставку компания не возвращает. «Когда я пыталась им доказать, что с меня обещали не снимать деньги, они просто меня заблокировали. В один момент появилось сообщении об ошибке при попытке отправить жалобу», — уточнила она.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее сообщалось, что у жителя Нового Уренгоя списались деньги за товар, который отказался покупать. При этом покупатель не оплачивал заказ.

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Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) заблокировала техподдержка Wildberries за то, что она пыталась вернуть деньги за товар, который не заказывала. По словам собеседницы агентства Катерины, из-за сбоев в приложении задвоились позиции, за возврат которых списали деньги, хотя обещали этого не делать. «Я заказала 9 товаров, а они задвоились в приложении, пришло 18. Написала в поддержку, там сказали, что отменить доставку не смогут, но деньги за отказ от этих позиции не снимут. В итоге с меня все-таки списали 900 рублей за то, что по их вине ко мне пришел не нужный товар», — рассказала девушка. Собеседница уточнила, что обратилась снова к представителям техподдержки. Однако там ей ответили, что деньги за обратную доставку компания не возвращает. «Когда я пыталась им доказать, что с меня обещали не снимать деньги, они просто меня заблокировали. В один момент появилось сообщении об ошибке при попытке отправить жалобу», — уточнила она. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что у жителя Нового Уренгоя списались деньги за товар, который отказался покупать. При этом покупатель не оплачивал заказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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