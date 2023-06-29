Wildberries заблокировал жительницу ЯНАО за попытку вернуть деньги за товар

30 июня 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Из-за сбоев в приложении девушке пришло 18 позиций вместо 9 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) заблокировала техподдержка Wildberries за то, что она пыталась вернуть деньги за товар, который не заказывала. По словам собеседницы агентства Катерины, из-за сбоев в приложении задвоились позиции, за возврат которых списали деньги, хотя обещали этого не делать. «Я заказала 9 товаров, а они задвоились в приложении, пришло 18. Написала в поддержку, там сказали, что отменить доставку не смогут, но деньги за отказ от этих позиции не снимут. В итоге с меня все-таки списали 900 рублей за то, что по их вине ко мне пришел не нужный товар», — рассказала девушка. Собеседница уточнила, что обратилась снова к представителям техподдержки. Однако там ей ответили, что деньги за обратную доставку компания не возвращает. «Когда я пыталась им доказать, что с меня обещали не снимать деньги, они просто меня заблокировали. В один момент появилось сообщении об ошибке при попытке отправить жалобу», — уточнила она. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что у жителя Нового Уренгоя списались деньги за товар, который отказался покупать. При этом покупатель не оплачивал заказ.

Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) заблокировала техподдержка Wildberries за то, что она пыталась вернуть деньги за товар, который не заказывала. По словам собеседницы агентства Катерины, из-за сбоев в приложении задвоились позиции, за возврат которых списали деньги, хотя обещали этого не делать. «Я заказала 9 товаров, а они задвоились в приложении, пришло 18. Написала в поддержку, там сказали, что отменить доставку не смогут, но деньги за отказ от этих позиции не снимут. В итоге с меня все-таки списали 900 рублей за то, что по их вине ко мне пришел не нужный товар», — рассказала девушка. Собеседница уточнила, что обратилась снова к представителям техподдержки. Однако там ей ответили, что деньги за обратную доставку компания не возвращает. «Когда я пыталась им доказать, что с меня обещали не снимать деньги, они просто меня заблокировали. В один момент появилось сообщении об ошибке при попытке отправить жалобу», — уточнила она. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что у жителя Нового Уренгоя списались деньги за товар, который отказался покупать. При этом покупатель не оплачивал заказ.