Wildberries списал деньги у жителя ЯНАО за товар, который он отказался покупать

У жителя Нового Уренгоя сняли деньги после возврата товаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался, что российский интернет-магазин Wildberries списал с его карты 4 тысячи рублей после того, как он вернул товар, который ему не подошел. Об этом корреспонденту URA.RU на анонимных условиях рассказал ямалец, который столкнулся с проблемой лично.

«Я заказал кроссовки и жилетку на весну. Товар пришел, но мне не подошел. Что самое интересное, я его не оплачивал. Я померил и сделал возврат, после этого с меня сняли 4 тысячи рублей. Хотя за доставку, как и положено, тоже списали 100 рублей. Почему с карты списались деньги, я так и не понял», — уточнил он.

По словам собеседника, он обратился в пункт выдачи, но там ему помочь не смогли. Представители магазина предложили подождать 10 дней и в случае не возврата средств написать в техподдержку. При этом в связи с чем сняли деньги, ему тоже не объяснили. «Возможно, это техническая ошибка и мне вернут деньги спустя 10 дней», — добавил покупатель.

Агентство направило запрос в пресс-службу магазина. На момент публикации ответ так и не поступил.

Ранее сообщалось, что Wildberries вернул бесплатную доставку в ЯНАО. Больше полугода ямальцы платили за доставку товаров 750 рублей.