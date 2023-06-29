29 июня 2023

В лесу пропала свердловчанка, которая ушла за ягодами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, брусника, осенний лес, сбор ягод, белый мох, чердыньский район
В Свердловской области ведут поиски 45-летней женщины, которая ушла за ягодами Фото:

В лесу села Чернышово, Пышминского городского округа (Свердловская область) пропала 45-летняя Светлана Болотина. Утром 29 июня женщина отправилась собирать ягоды. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Светлана Болотина отправилась с тремя подругами в лес для сбора ягод вблизи деревни Чернышово. В тот же день (29 июня) все сборщики ягод вернулись домой, за исключением Светланы. Во время поисков сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами», — сказано в сообщении. Девятилетняя дочь Светланы рассказала, что та чувствовала себя плохо перед походом в лес.

Разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. В настоящее время в поиске женщины задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры. «Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — добавил полковник Горелых.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может знать о местонахождении Светланы Болотиной, делиться информацией. Контактный телефон: 8 (34372) 2-13-93 или 02.

В Свердловской области идут поиски 45-летней женщины
В Свердловской области идут поиски 45-летней женщины
Фото:

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В лесу села Чернышово, Пышминского городского округа (Свердловская область) пропала 45-летняя Светлана Болотина. Утром 29 июня женщина отправилась собирать ягоды. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Светлана Болотина отправилась с тремя подругами в лес для сбора ягод вблизи деревни Чернышово. В тот же день (29 июня) все сборщики ягод вернулись домой, за исключением Светланы. Во время поисков сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами», — сказано в сообщении. Девятилетняя дочь Светланы рассказала, что та чувствовала себя плохо перед походом в лес. Разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. В настоящее время в поиске женщины задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры. «Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — добавил полковник Горелых. Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может знать о местонахождении Светланы Болотиной, делиться информацией. Контактный телефон: 8 (34372) 2-13-93 или 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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