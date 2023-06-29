В лесу пропала свердловчанка, которая ушла за ягодами. Фото

30 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Свердловской области ведут поиски 45-летней женщины, которая ушла за ягодами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В лесу села Чернышово, Пышминского городского округа (Свердловская область) пропала 45-летняя Светлана Болотина. Утром 29 июня женщина отправилась собирать ягоды. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Светлана Болотина отправилась с тремя подругами в лес для сбора ягод вблизи деревни Чернышово. В тот же день (29 июня) все сборщики ягод вернулись домой, за исключением Светланы. Во время поисков сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами», — сказано в сообщении. Девятилетняя дочь Светланы рассказала, что та чувствовала себя плохо перед походом в лес. Разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. В настоящее время в поиске женщины задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры. «Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — добавил полковник Горелых. Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может знать о местонахождении Светланы Болотиной, делиться информацией. Контактный телефон: 8 (34372) 2-13-93 или 02. В Свердловской области идут поиски 45-летней женщины Фото: пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых

В лесу села Чернышово, Пышминского городского округа (Свердловская область) пропала 45-летняя Светлана Болотина. Утром 29 июня женщина отправилась собирать ягоды. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Светлана Болотина отправилась с тремя подругами в лес для сбора ягод вблизи деревни Чернышово. В тот же день (29 июня) все сборщики ягод вернулись домой, за исключением Светланы. Во время поисков сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами», — сказано в сообщении. Девятилетняя дочь Светланы рассказала, что та чувствовала себя плохо перед походом в лес. Разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. В настоящее время в поиске женщины задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры. «Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — добавил полковник Горелых. Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может знать о местонахождении Светланы Болотиной, делиться информацией. Контактный телефон: 8 (34372) 2-13-93 или 02.