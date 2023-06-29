29 июня 2023

Министр Решетников осмотрел первый в Тобольске вип-отель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, решетников максим
Глава Минэкономразвития приехал с рабочим визитом в Тюменскую область Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Тобольск осмотрел первый четырехзвездочный отель в городе «Миррос Тобольск». Об том сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Сопровождают министра губернатор Александр Моор и полпред Владимир Якушев.

«Глава Минэкономразвития России Максим Решетников осмотрел отель „Миррос Тобольск“. Результаты строительства также оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает инфоцентр.

Проект отеля реализован при федеральной поддержке, а также благодаря Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области». «Миррос Тобольск» — первый в Тобольске отель уровня «четырех звезд».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. Он также планирует принять участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Тобольск осмотрел первый четырехзвездочный отель в городе «Миррос Тобольск». Об том сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Сопровождают министра губернатор Александр Моор и полпред Владимир Якушев. «Глава Минэкономразвития России Максим Решетников осмотрел отель „Миррос Тобольск“. Результаты строительства также оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает инфоцентр. Проект отеля реализован при федеральной поддержке, а также благодаря Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области». «Миррос Тобольск» — первый в Тобольске отель уровня «четырех звезд». Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. Он также планирует принять участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...