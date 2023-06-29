Министр Решетников осмотрел первый в Тобольске вип-отель

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Тобольск осмотрел первый четырехзвездочный отель в городе «Миррос Тобольск». Об том сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Сопровождают министра губернатор Александр Моор и полпред Владимир Якушев.
«Глава Минэкономразвития России Максим Решетников осмотрел отель „Миррос Тобольск“. Результаты строительства также оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает инфоцентр.
Проект отеля реализован при федеральной поддержке, а также благодаря Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области». «Миррос Тобольск» — первый в Тобольске отель уровня «четырех звезд».
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. Он также планирует принять участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.
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