Губернатор Моор принял в Тобольске министра Решетникова. Инсайд URA.RU подтвердился

30 июня 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Максим Решетников проведет в Тобольске совещание по развитию туризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, прибыл в Тюменскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Министр, а также уральский полпред Владимир Якушев, работают в Тобольске. «Сегодня с министром экономического развития Максимом Решетниковым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым работаем в Тобольске. В планах — обсудить будущее наших промышленных предприятий, привлечение инвестиций и развитие внутреннего туризма», — написал Моор. Глава региона также рассказал о росте турпотока в Тобольск. «Тобольск в прошлом году посетили свыше 262 тысяч человек. Это рекорд для древней столицы Сибири», — отметил он. В инфоцентре тюменского правительства добавили, что Решетников примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. На нем планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа. Накануне Тюменскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с Моором они посетили одно из крупнейших агропредприятий региона — «КРиММ».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, прибыл в Тюменскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Министр, а также уральский полпред Владимир Якушев, работают в Тобольске. «Сегодня с министром экономического развития Максимом Решетниковым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым работаем в Тобольске. В планах — обсудить будущее наших промышленных предприятий, привлечение инвестиций и развитие внутреннего туризма», — написал Моор. Глава региона также рассказал о росте турпотока в Тобольск. «Тобольск в прошлом году посетили свыше 262 тысяч человек. Это рекорд для древней столицы Сибири», — отметил он. В инфоцентре тюменского правительства добавили, что Решетников примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. На нем планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа. Накануне Тюменскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с Моором они посетили одно из крупнейших агропредприятий региона — «КРиММ».