29 июня 2023

Губернатор Моор принял в Тобольске министра Решетникова. Инсайд URA.RU подтвердился

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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, решетников максим
Максим Решетников проведет в Тобольске совещание по развитию туризма Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, прибыл в Тюменскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Министр, а также уральский полпред Владимир Якушев, работают в Тобольске.

«Сегодня с министром экономического развития Максимом Решетниковым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым работаем в Тобольске. В планах — обсудить будущее наших промышленных предприятий, привлечение инвестиций и развитие внутреннего туризма», — написал Моор.

Глава региона также рассказал о росте турпотока в Тобольск. «Тобольск в прошлом году посетили свыше 262 тысяч человек. Это рекорд для древней столицы Сибири», — отметил он.

В инфоцентре тюменского правительства добавили, что Решетников примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. На нем планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.

Накануне Тюменскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с Моором они посетили одно из крупнейших агропредприятий региона — «КРиММ».

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, прибыл в Тюменскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Министр, а также уральский полпред Владимир Якушев, работают в Тобольске. «Сегодня с министром экономического развития Максимом Решетниковым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым работаем в Тобольске. В планах — обсудить будущее наших промышленных предприятий, привлечение инвестиций и развитие внутреннего туризма», — написал Моор. Глава региона также рассказал о росте турпотока в Тобольск. «Тобольск в прошлом году посетили свыше 262 тысяч человек. Это рекорд для древней столицы Сибири», — отметил он. В инфоцентре тюменского правительства добавили, что Решетников примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. На нем планируется обсудить меры по привлечению инвестиций в основной капитал и повышению туристического потенциала региона, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа. Накануне Тюменскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с Моором они посетили одно из крупнейших агропредприятий региона — «КРиММ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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