В Пермском крае за 1,6 млрд рублей построят новый логистический парк

30 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Новый логистический парк разместится в селе Фролы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае компания «Пермь Логистика» будет строить новый логистический парк «Парма». В него войдут комплекс складских помещений и технические площадки. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд рублей. На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края проекту был присвоен статус приоритетного. «Комплекс будет включать в себя сухой склад, помещения для производственного блока, технические площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года. Объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей. Будет создано 19 новых рабочих мест, полагаем, что новые рабочие места будут созданы и будущими арендаторами помещений», — рассказал на заседании совета гендиректор ООО «Пермь Логистика» Никита Ковалев. В рамках реализации проекта компании будут предоставлены льготы по налогу на имущество, предусмотренные в сфере логистики. Логистический парк разместится в селе Фролы на территории общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. ООО «Пермь Логистика» также берет на себя социальные обязательства в виде благотворительной помощи домам престарелых и детям-сиротам на сумму 2,5 млн рублей.

В Пермском крае компания «Пермь Логистика» будет строить новый логистический парк «Парма». В него войдут комплекс складских помещений и технические площадки. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд рублей. На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края проекту был присвоен статус приоритетного. «Комплекс будет включать в себя сухой склад, помещения для производственного блока, технические площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года. Объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей. Будет создано 19 новых рабочих мест, полагаем, что новые рабочие места будут созданы и будущими арендаторами помещений», — рассказал на заседании совета гендиректор ООО «Пермь Логистика» Никита Ковалев. В рамках реализации проекта компании будут предоставлены льготы по налогу на имущество, предусмотренные в сфере логистики. Логистический парк разместится в селе Фролы на территории общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. ООО «Пермь Логистика» также берет на себя социальные обязательства в виде благотворительной помощи домам престарелых и детям-сиротам на сумму 2,5 млн рублей.