Врачам предлагают миллионы за работу в ЯНАО

Врачам в поселках ЯНАО предлагают выплаты 2 миллиона рублей по программе «Земский доктор» Фото: Нина Калинина © URA.RU

Врачам, которые трудоустроятся в медучреждения Пуровского района ЯНАО, предлагают зарплату в 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор». Об этом сообщили в telegram-канале Тарко-Салинской ЦРБ.

«Приглашаем в Тарко-Салинскую ЦРБ квалифицированных специалистов: врача-педиатра для работы в детской поликлинике Уренгойской участковой больницы. Средняя заработная плата составит 180 тысяч рублей. Возможность получения выплаты 2 миллиона рублей по программе «Земский доктор», — утончили там. На тех же условиях в больницу Самбургской участковой больницы ищут врача-терапевта.

В медучреждении добавили, что специалист нужен и в больницу Тарко-Сале. Там за 180 тысяч ищут детского врача стоматолога.

Ранее сообщалось, что в Губкинский ищут стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей. Работодатель готов оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в городе для иногородних.