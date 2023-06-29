29 июня 2023

Врачам предлагают миллионы за работу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Врачам в поселках ЯНАО предлагают выплаты 2 миллиона рублей по программе «Земский доктор» Фото:

Врачам, которые трудоустроятся в медучреждения Пуровского района ЯНАО, предлагают зарплату в 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор». Об этом сообщили в telegram-канале Тарко-Салинской ЦРБ.

«Приглашаем в Тарко-Салинскую ЦРБ квалифицированных специалистов: врача-педиатра для работы в детской поликлинике Уренгойской участковой больницы. Средняя заработная плата составит 180 тысяч рублей. Возможность получения выплаты 2 миллиона рублей по программе «Земский доктор», — утончили там. На тех же условиях в больницу Самбургской участковой больницы ищут врача-терапевта.

В медучреждении добавили, что специалист нужен и в больницу Тарко-Сале. Там за 180 тысяч ищут детского врача стоматолога.

Ранее сообщалось, что в Губкинский ищут стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей. Работодатель готов оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в городе для иногородних.

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Врачам, которые трудоустроятся в медучреждения Пуровского района ЯНАО, предлагают зарплату в 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор». Об этом сообщили в telegram-канале Тарко-Салинской ЦРБ. «Приглашаем в Тарко-Салинскую ЦРБ квалифицированных специалистов: врача-педиатра для работы в детской поликлинике Уренгойской участковой больницы. Средняя заработная плата составит 180 тысяч рублей. Возможность получения выплаты 2 миллиона рублей по программе «Земский доктор», — утончили там. На тех же условиях в больницу Самбургской участковой больницы ищут врача-терапевта. В медучреждении добавили, что специалист нужен и в больницу Тарко-Сале. Там за 180 тысяч ищут детского врача стоматолога. Ранее сообщалось, что в Губкинский ищут стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей. Работодатель готов оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в городе для иногородних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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