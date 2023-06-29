29 июня 2023

Обвиняемая в убийстве Далера Бобиева из Екатеринбурга рассказала свою версию гибели ребенка

Приемная мать Далера Бобиева, обвиняемая в убийстве, назвала смерть мальчика несчастным случаем
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , судебное заседание, суд
В суде опекун Вероника Наумова сказала, что смерть Далера — это несчастный случай Фото:
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Опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова считает смерть мальчика несчастным случаем. Такое заявление обвиняемая в убийстве ребенка Наумова сделала в зале Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает журналист URA.RU с места событий. Наумовой должны избрать меру пресечения.

«Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом формате, стоя за дверью, можно услышать некоторые высказывания Наумовой об убийстве шестилетнего ребенка. Наумова сказала, что смерть Далера является просто несчастным случаем», — передает журналист URA.RU из зала суда.

В Екатеринбурге сегодня, 30 июня, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева избирают меру пресечения. По словам опекуна, мальчик пропал 26 июня. Сотни людей искали Далера. Утром 29 июня его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.

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Опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова считает смерть мальчика несчастным случаем. Такое заявление обвиняемая в убийстве ребенка Наумова сделала в зале Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает журналист URA.RU с места событий. Наумовой должны избрать меру пресечения. «Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом формате, стоя за дверью, можно услышать некоторые высказывания Наумовой об убийстве шестилетнего ребенка. Наумова сказала, что смерть Далера является просто несчастным случаем», — передает журналист URA.RU из зала суда. В Екатеринбурге сегодня, 30 июня, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева избирают меру пресечения. По словам опекуна, мальчик пропал 26 июня. Сотни людей искали Далера. Утром 29 июня его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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