Обвиняемая в убийстве Далера Бобиева из Екатеринбурга рассказала свою версию гибели ребенка

Опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова считает смерть мальчика несчастным случаем. Такое заявление обвиняемая в убийстве ребенка Наумова сделала в зале Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает журналист URA.RU с места событий. Наумовой должны избрать меру пресечения.
«Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом формате, стоя за дверью, можно услышать некоторые высказывания Наумовой об убийстве шестилетнего ребенка. Наумова сказала, что смерть Далера является просто несчастным случаем», — передает журналист URA.RU из зала суда.
В Екатеринбурге сегодня, 30 июня, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева избирают меру пресечения. По словам опекуна, мальчик пропал 26 июня. Сотни людей искали Далера. Утром 29 июня его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.
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