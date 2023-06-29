Обвиняемая в убийстве Далера Бобиева из Екатеринбурга рассказала свою версию гибели ребенка

Приемная мать Далера Бобиева, обвиняемая в убийстве, назвала смерть мальчика несчастным случаем

30 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

В суде опекун Вероника Наумова сказала, что смерть Далера — это несчастный случай Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова считает смерть мальчика несчастным случаем. Такое заявление обвиняемая в убийстве ребенка Наумова сделала в зале Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает журналист URA.RU с места событий. Наумовой должны избрать меру пресечения. «Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом формате, стоя за дверью, можно услышать некоторые высказывания Наумовой об убийстве шестилетнего ребенка. Наумова сказала, что смерть Далера является просто несчастным случаем», — передает журналист URA.RU из зала суда. В Екатеринбурге сегодня, 30 июня, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева избирают меру пресечения. По словам опекуна, мальчик пропал 26 июня. Сотни людей искали Далера. Утром 29 июня его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.

Опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова считает смерть мальчика несчастным случаем. Такое заявление обвиняемая в убийстве ребенка Наумова сделала в зале Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает журналист URA.RU с места событий. Наумовой должны избрать меру пресечения. «Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом формате, стоя за дверью, можно услышать некоторые высказывания Наумовой об убийстве шестилетнего ребенка. Наумова сказала, что смерть Далера является просто несчастным случаем», — передает журналист URA.RU из зала суда. В Екатеринбурге сегодня, 30 июня, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева избирают меру пресечения. По словам опекуна, мальчик пропал 26 июня. Сотни людей искали Далера. Утром 29 июня его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.