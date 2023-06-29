29 июня 2023

Мужчины в Тюменской области побили российский антирекорд по бесплодию

В Тюменской области мужчины страдают бесплодием в восемь раз чаще, чем в среднем по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Заболеваемость бесплодием среди мужчин Тюменской области растет с каждым годом Фото:

Показатель общей заболеваемости мужчин бесплодием в Тюменской области в расчете на 100 тысяч населения более чем в восемь раз превышает аналогичную статистику в целом по России. Такие данные приводятся в программе повышения рождаемости, утвержденной в регионе.

«Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в документе. Более свежая статистика в нем не приводится.

Тюменский показатель превышает и значения по Уральскому федеральному округу в целом. Так, по УрФО он составляет 160,7.

Количество случаев бесплодия у мужчин в Тюменской области растет от года к году. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%. Что касается женщин, то среди них отмечена обратная тенденция. С 2016 года показатель снизился на 34,5%.

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Показатель общей заболеваемости мужчин бесплодием в Тюменской области в расчете на 100 тысяч населения более чем в восемь раз превышает аналогичную статистику в целом по России. Такие данные приводятся в программе повышения рождаемости, утвержденной в регионе. «Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в документе. Более свежая статистика в нем не приводится. Тюменский показатель превышает и значения по Уральскому федеральному округу в целом. Так, по УрФО он составляет 160,7. Количество случаев бесплодия у мужчин в Тюменской области растет от года к году. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%. Что касается женщин, то среди них отмечена обратная тенденция. С 2016 года показатель снизился на 34,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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