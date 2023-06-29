Мужчины в Тюменской области побили российский антирекорд по бесплодию

В Тюменской области мужчины страдают бесплодием в восемь раз чаще, чем в среднем по России

30 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Заболеваемость бесплодием среди мужчин Тюменской области растет с каждым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Показатель общей заболеваемости мужчин бесплодием в Тюменской области в расчете на 100 тысяч населения более чем в восемь раз превышает аналогичную статистику в целом по России. Такие данные приводятся в программе повышения рождаемости, утвержденной в регионе. «Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в документе. Более свежая статистика в нем не приводится. Тюменский показатель превышает и значения по Уральскому федеральному округу в целом. Так, по УрФО он составляет 160,7. Количество случаев бесплодия у мужчин в Тюменской области растет от года к году. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%. Что касается женщин, то среди них отмечена обратная тенденция. С 2016 года показатель снизился на 34,5%.

Показатель общей заболеваемости мужчин бесплодием в Тюменской области в расчете на 100 тысяч населения более чем в восемь раз превышает аналогичную статистику в целом по России. Такие данные приводятся в программе повышения рождаемости, утвержденной в регионе. «Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в документе. Более свежая статистика в нем не приводится. Тюменский показатель превышает и значения по Уральскому федеральному округу в целом. Так, по УрФО он составляет 160,7. Количество случаев бесплодия у мужчин в Тюменской области растет от года к году. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%. Что касается женщин, то среди них отмечена обратная тенденция. С 2016 года показатель снизился на 34,5%.