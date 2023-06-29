В отдаленном селе ЯНАО решили проблему водоснабжения

В ЯНАО в селе Катравож появится центральное водоснабжение

30 июня 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

В селе Катравож появится центральное водоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Работники Приуральского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ участка Катравож приступили к строительству централизованного водопровода в квартале индивидуальной жилой застройки по улицам Школьной, Новой и Хуторской. Новую ветку водовода запустят к началу отопительного сезона», — сообщил в своем telegram-канале Иван Сакал. Мэр подчеркнул, что многолетнее отсутствие централизованного водоснабжения в поселке близится к завершению. Весь необходимый материал уже доставлен в Катравож. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском компания «Ямалкоммунэнерго» завершила модернизацию одной из станций водоочистки. Специалисты сменили фильтры, заменили насосы и автоматизировали работу станции.

В селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Работники Приуральского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ участка Катравож приступили к строительству централизованного водопровода в квартале индивидуальной жилой застройки по улицам Школьной, Новой и Хуторской. Новую ветку водовода запустят к началу отопительного сезона», — сообщил в своем telegram-канале Иван Сакал. Мэр подчеркнул, что многолетнее отсутствие централизованного водоснабжения в поселке близится к завершению. Весь необходимый материал уже доставлен в Катравож. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском компания «Ямалкоммунэнерго» завершила модернизацию одной из станций водоочистки. Специалисты сменили фильтры, заменили насосы и автоматизировали работу станции.