29 июня 2023

В отдаленном селе ЯНАО решили проблему водоснабжения

В ЯНАО в селе Катравож появится центральное водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Катравож появится центральное водоснабжение Фото:

В селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Об этом сообщил глава района Иван Сакал.

«Работники Приуральского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ участка Катравож приступили к строительству централизованного водопровода в квартале индивидуальной жилой застройки по улицам Школьной, Новой и Хуторской. Новую ветку водовода запустят к началу отопительного сезона», — сообщил в своем telegram-канале Иван Сакал.

Мэр подчеркнул, что многолетнее отсутствие централизованного водоснабжения в поселке близится к завершению. Весь необходимый материал уже доставлен в Катравож.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском компания «Ямалкоммунэнерго» завершила модернизацию одной из станций водоочистки. Специалисты сменили фильтры, заменили насосы и автоматизировали работу станции.

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В селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Работники Приуральского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ участка Катравож приступили к строительству централизованного водопровода в квартале индивидуальной жилой застройки по улицам Школьной, Новой и Хуторской. Новую ветку водовода запустят к началу отопительного сезона», — сообщил в своем telegram-канале Иван Сакал. Мэр подчеркнул, что многолетнее отсутствие централизованного водоснабжения в поселке близится к завершению. Весь необходимый материал уже доставлен в Катравож. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском компания «Ямалкоммунэнерго» завершила модернизацию одной из станций водоочистки. Специалисты сменили фильтры, заменили насосы и автоматизировали работу станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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