В отдаленном селе ЯНАО решили проблему водоснабжения

В селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Об этом сообщил глава района Иван Сакал.
«Работники Приуральского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ участка Катравож приступили к строительству централизованного водопровода в квартале индивидуальной жилой застройки по улицам Школьной, Новой и Хуторской. Новую ветку водовода запустят к началу отопительного сезона», — сообщил в своем telegram-канале Иван Сакал.
Мэр подчеркнул, что многолетнее отсутствие централизованного водоснабжения в поселке близится к завершению. Весь необходимый материал уже доставлен в Катравож.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском компания «Ямалкоммунэнерго» завершила модернизацию одной из станций водоочистки. Специалисты сменили фильтры, заменили насосы и автоматизировали работу станции.
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