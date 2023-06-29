29 июня 2023

В центре Челябинска перекроют движение автомобилей. Карта

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигранты, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, гастарбайтеры, рабочие
Движение на участке улицы Цвиллинга ограничат с 30 июня на два месяца Фото:

В Челябинске с 30 июня по 30 августа ограничат движение автомобилей на участке улицы Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 23:00 30 июня до 23:00 30 августа введено ограничение движения на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения введены для капитального ремонта трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

В администрации добавили, что движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме. Водителей просят учитывать изменения при построении маршрута и быть внимательными на данном участке дороги.

Ограничения движения введи на участке дороги по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны
Ограничения движения введи на участке дороги по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны

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В Челябинске с 30 июня по 30 августа ограничат движение автомобилей на участке улицы Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 23:00 30 июня до 23:00 30 августа введено ограничение движения на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения введены для капитального ремонта трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В администрации добавили, что движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме. Водителей просят учитывать изменения при построении маршрута и быть внимательными на данном участке дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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