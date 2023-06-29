Движение на участке улицы Цвиллинга ограничат с 30 июня на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 30 июня по 30 августа ограничат движение автомобилей на участке улицы Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 23:00 30 июня до 23:00 30 августа введено ограничение движения на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения введены для капитального ремонта трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

В администрации добавили, что движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме. Водителей просят учитывать изменения при построении маршрута и быть внимательными на данном участке дороги.