В Кургане ищут долбежников на зарплату от 115 тысяч рублей

30 июня 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут долбежников для работы вахтой в Нижнем Новгороде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане ищут долбежников для работы в Нижнем Новгороде. На производстве металлообработки и машиностроения вахтовикам готовы платить зарплату от 115 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сервисе по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. «Требуется долбежник для вахтовой работы на производстве в городе Нижний Новгород. Рассматривается кандидаты от IV разряда с подтвержденным опытом работы. График работы: 6/1, с 07:00 до 18:00 Заработная плата от 115 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. В обязанности долбежника входит работа на долбежном станке с металлами (сталь, титан, бронза, специальные сплавы), а также изготовление сложных деталей. Работникам компенсируется проезд в полном объеме, предоставляется жилье за счет работодателя. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут токарей для работы на месторождении руды в Амурской области. Вахтовикам готовы платить около 200 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на бронетанковом заводе в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, требуется начальник IT-отдела. На предприятии обещают зарплату от 90 тысяч.

В Кургане ищут долбежников для работы в Нижнем Новгороде. На производстве металлообработки и машиностроения вахтовикам готовы платить зарплату от 115 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сервисе по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. «Требуется долбежник для вахтовой работы на производстве в городе Нижний Новгород. Рассматривается кандидаты от IV разряда с подтвержденным опытом работы. График работы: 6/1, с 07:00 до 18:00 Заработная плата от 115 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. В обязанности долбежника входит работа на долбежном станке с металлами (сталь, титан, бронза, специальные сплавы), а также изготовление сложных деталей. Работникам компенсируется проезд в полном объеме, предоставляется жилье за счет работодателя. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут токарей для работы на месторождении руды в Амурской области. Вахтовикам готовы платить около 200 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на бронетанковом заводе в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, требуется начальник IT-отдела. На предприятии обещают зарплату от 90 тысяч.