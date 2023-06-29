29 июня 2023

В Кургане ищут долбежников на зарплату от 115 тысяч рублей

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В Кургане ищут долбежников для работы вахтой в Нижнем Новгороде Фото:

В Кургане ищут долбежников для работы в Нижнем Новгороде. На производстве металлообработки и машиностроения вахтовикам готовы платить зарплату от 115 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сервисе по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

«Требуется долбежник для вахтовой работы на производстве в городе Нижний Новгород. Рассматривается кандидаты от IV разряда с подтвержденным опытом работы. График работы: 6/1, с 07:00 до 18:00 Заработная плата от 115 000 рублей в месяц», — указано в объявлении.

В обязанности долбежника входит работа на долбежном станке с металлами (сталь, титан, бронза, специальные сплавы), а также изготовление сложных деталей. Работникам компенсируется проезд в полном объеме, предоставляется жилье за счет работодателя.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут токарей для работы на месторождении руды в Амурской области. Вахтовикам готовы платить около 200 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на бронетанковом заводе в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, требуется начальник IT-отдела. На предприятии обещают зарплату от 90 тысяч.

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В Кургане ищут долбежников для работы в Нижнем Новгороде. На производстве металлообработки и машиностроения вахтовикам готовы платить зарплату от 115 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сервисе по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. «Требуется долбежник для вахтовой работы на производстве в городе Нижний Новгород. Рассматривается кандидаты от IV разряда с подтвержденным опытом работы. График работы: 6/1, с 07:00 до 18:00 Заработная плата от 115 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. В обязанности долбежника входит работа на долбежном станке с металлами (сталь, титан, бронза, специальные сплавы), а также изготовление сложных деталей. Работникам компенсируется проезд в полном объеме, предоставляется жилье за счет работодателя. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут токарей для работы на месторождении руды в Амурской области. Вахтовикам готовы платить около 200 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на бронетанковом заводе в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, требуется начальник IT-отдела. На предприятии обещают зарплату от 90 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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