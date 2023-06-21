21 июня 2023

В Кургане ищут токарей для работы на месторождении руды в Амурской области

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, рудник, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Жителей региона позвали работать на рудное месторождение Фото:

Курганских токарей позвали на работу на рудное месторождение в Амурскую область. Претендентам обещают зарплату в 192 тысячи рублей, указано на портале Avito.

«На месторождение руды в Амурскую область требуются токари. Работа вахтовым методом. Зарплата: 192 000 рублей в месяц после вычета НДФЛ. Межвахтовый отпуск оплачивается в размере 41 000 рублей в месяц», — указано в сообщении в разделе «Работа» на сайте объявлений.

Компания бесплатно предоставляет сотрудникам униформу, проживание и питание. В обязанности специалистов входит изготовление на токарных станках деталей средней сложности, анализ исходных данных для выполнения обработки заготовок, заточка инструментов и проведение работ по техобслуживанию оборудования. Работодателю нужны токари с опытом работы от трех лет.

Ранее власти Кургана озвучили самые популярные профессии. Больше всего в городе пользуются спросом вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением. По данным на 19 июня на территории было открыто свыше четырех тысяч вакансий.

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Курганских токарей позвали на работу на рудное месторождение в Амурскую область. Претендентам обещают зарплату в 192 тысячи рублей, указано на портале Avito. «На месторождение руды в Амурскую область требуются токари. Работа вахтовым методом. Зарплата: 192 000 рублей в месяц после вычета НДФЛ. Межвахтовый отпуск оплачивается в размере 41 000 рублей в месяц», — указано в сообщении в разделе «Работа» на сайте объявлений. Компания бесплатно предоставляет сотрудникам униформу, проживание и питание. В обязанности специалистов входит изготовление на токарных станках деталей средней сложности, анализ исходных данных для выполнения обработки заготовок, заточка инструментов и проведение работ по техобслуживанию оборудования. Работодателю нужны токари с опытом работы от трех лет. Ранее власти Кургана озвучили самые популярные профессии. Больше всего в городе пользуются спросом вакансии слесаря, газосварщика и оператора станков с программным управлением. По данным на 19 июня на территории было открыто свыше четырех тысяч вакансий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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