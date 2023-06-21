Бронетанковое предприятие, которым управляет «Курганмашзавод», ищет начальника IT-отдела

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Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга ищет начальника IT-отдела Фото:

Бронетанковому ремонтному заводу из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», требуется начальник IT-отдела с опытом работы на зарплату от 90 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter.

«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ (г. Екатеринбург) требуется начальник отдела информационных технологий. Опыт работы от трех лет, управленческий опыт. Заработная плата от 90 000 рублей», — говорится в вакансии. Начальнику необходимо будет управлять командой IT-отдела, поддерживать и развивать информационные системы предприятия.

Также указано, что зарплата выплачивается дважды в месяц. В заводской столовой компенсируется питание, за работником закрепляется охраняемое парковочное место. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере.

Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия с зарплатой от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковый завод ищут испытателей бронетехники и ремонтников БМП и БТР.

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Бронетанковому ремонтному заводу из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», требуется начальник IT-отдела с опытом работы на зарплату от 90 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ (г. Екатеринбург) требуется начальник отдела информационных технологий. Опыт работы от трех лет, управленческий опыт. Заработная плата от 90 000 рублей», — говорится в вакансии. Начальнику необходимо будет управлять командой IT-отдела, поддерживать и развивать информационные системы предприятия. Также указано, что зарплата выплачивается дважды в месяц. В заводской столовой компенсируется питание, за работником закрепляется охраняемое парковочное место. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия с зарплатой от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковый завод ищут испытателей бронетехники и ремонтников БМП и БТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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