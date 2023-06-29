Второго поджигателя пермского военкомата осудили по статье «Госизмена»

Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о государственной измене и терроризме в отношении второго пермяка, принимавшего участие в поджоге военкомата. Молодой человек проведет в колонии строгого режима 10 лет.
«Оглашен приговор по делу второго пермяка, который закинул несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата. Пермяк Александр Гашев осужден на 10 лет колонии строгого режима», — сообщает портал Properm со ссылкой на гособвинителя Максима Шадрина. Ранее по делу о поджоге был осужден приятель Гашева Михаил Соколов. Он получил 11 лет колонии строгого режима за теракт и госизмену.
Поджог в пермском военкомате двое молодых пермяков пытались устроить 24 июня 2022 года. Оба пермяка после случившегося пытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга.
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