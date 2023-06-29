29 июня 2023

Второго поджигателя пермского военкомата осудили по статье «Госизмена»

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
За преступление пермяка отправили в колонию строгого режима Фото:

Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о государственной измене и терроризме в отношении второго пермяка, принимавшего участие в поджоге военкомата. Молодой человек проведет в колонии строгого режима 10 лет.

«Оглашен приговор по делу второго пермяка, который закинул несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата. Пермяк Александр Гашев осужден на 10 лет колонии строгого режима», — сообщает портал Properm со ссылкой на гособвинителя Максима Шадрина. Ранее по делу о поджоге был осужден приятель Гашева Михаил Соколов. Он получил 11 лет колонии строгого режима за теракт и госизмену.

Поджог в пермском военкомате двое молодых пермяков пытались устроить 24 июня 2022 года. Оба пермяка после случившегося пытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга.

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Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о государственной измене и терроризме в отношении второго пермяка, принимавшего участие в поджоге военкомата. Молодой человек проведет в колонии строгого режима 10 лет. «Оглашен приговор по делу второго пермяка, который закинул несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата. Пермяк Александр Гашев осужден на 10 лет колонии строгого режима», — сообщает портал Properm со ссылкой на гособвинителя Максима Шадрина. Ранее по делу о поджоге был осужден приятель Гашева Михаил Соколов. Он получил 11 лет колонии строгого режима за теракт и госизмену. Поджог в пермском военкомате двое молодых пермяков пытались устроить 24 июня 2022 года. Оба пермяка после случившегося пытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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