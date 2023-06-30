В челябинских садах тонны ягод собрали комбайном. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер в Белоярском городском округа: ферма, картофельное поле и заседание в доме культуры, трактор, комбайн, работа в поле, весна, сельское хозяйство
Собранные с помощью техники ягоды отправляют в морозильные камеры Фото:

В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) тонны ягод собрали с помощью тракторов и комбайнов. Как URA.RU рассказала директор компании Ольга Сегаль, техника заменяет работу порядка 300 человек.

«С помощью ягодоуборочного комбайна мы собираем смородину, крыжовник, малину и жимолость. Производительность техники до 15 тонн ежедневного сбора. Один человек обычно собирает от 10 до 90 кг ягод за день, один проход комбайна обеспечивает сбор до 300 кг. Для работы требуются тракторист и два оператора», — рассказала URA.RU Сегаль.

Вручную собирают первые и последние ягоды, массовый сбор механизирован. Урожай, собранный руками, отправляется на полки сетевых магазинов, остальное — в морозильную камеру. На полях крупнейших в УрФО фруктово-ягодных садов работают белорусские и китайские тракторы. Навесное оборудование произведено в Италии и Польше.

Собеседница URA.RU отметила, что весной часть кустарников и яблонь погубили морозы. Зона земледелия остается рискованной, поэтому значительна роль поддержки властей. Участие регионального минсельхоза позволит сократить издержки и обеспечить доступные цены на продукцию. В настоящий момент переговоры об этом ведутся.

Использование техники позволяет значительно ускорить сбор урожая
Использование техники позволяет значительно ускорить сбор урожая
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В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) тонны ягод собрали с помощью тракторов и комбайнов. Как URA.RU рассказала директор компании Ольга Сегаль, техника заменяет работу порядка 300 человек. «С помощью ягодоуборочного комбайна мы собираем смородину, крыжовник, малину и жимолость. Производительность техники до 15 тонн ежедневного сбора. Один человек обычно собирает от 10 до 90 кг ягод за день, один проход комбайна обеспечивает сбор до 300 кг. Для работы требуются тракторист и два оператора», — рассказала URA.RU Сегаль. Вручную собирают первые и последние ягоды, массовый сбор механизирован. Урожай, собранный руками, отправляется на полки сетевых магазинов, остальное — в морозильную камеру. На полях крупнейших в УрФО фруктово-ягодных садов работают белорусские и китайские тракторы. Навесное оборудование произведено в Италии и Польше. Собеседница URA.RU отметила, что весной часть кустарников и яблонь погубили морозы. Зона земледелия остается рискованной, поэтому значительна роль поддержки властей. Участие регионального минсельхоза позволит сократить издержки и обеспечить доступные цены на продукцию. В настоящий момент переговоры об этом ведутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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