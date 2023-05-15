Центробанк расширил список получателей кредитных каникул

За кредитными каникулами, когда они будут введены на постоянной основе, смогут обращаться не только заемщики, но и поручители и созаемщики. Об этом сообщил глава Службы по защите прав потребителей финуслуг Центрального Банка России (ЦБ) Михаил Мамута.
«Когда на постоянной основе введут кредитные каникулы, то к ним смогут обращаться не только заемщики, но и созаемщики, а также поручители», — цитируют «Известия» эксперта. По его словам, также будет учтен опыт других видов кредитных каникул.
После оформления кредита у человека будет 30 дней, чтобы отказаться от приобретенных услуг (страховки — прим. ред.), добавил Мамута. Сейчас этот период охлаждения составляет 14 дней. «Мы договорились о продлении, поскольку у людей бывают разные ситуации», — отметил эксперт.
Ранее в Госдуме РФ заявили о пересмотре условий по кредитным каникулам из-за ряда нерешенных вопросов. Также сообщалось, что россияне смогут брать кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с марта 2023 года.
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