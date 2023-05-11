11 мая 2023

В Госдуме заявили о пересмотре условий по кредитным каникулам

Депутат ГД Аксаков: механизм кредитных каникул будет пересмотрен из-за ряда нерешенных вопросов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявления кредит и работа. Москва, кредит, микрозаймы, кредитование, обьявление, микрозайм
Для подготовки законопроекта о кредитных каникулах ко второму чтению необходимо внести изменения в федеральные законы Фото:

Для введения режима кредитных каникул на постоянной основе необходимо на законодательном уровне внести изменения в перечень документов подтверждающих снижение дохода заемщика. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Срок представления поправок по этому законопроекту (о кредитных каникулах — прим. URA.RU) продлен. В содержащемся в законопроекте перечне документов, подтверждающих, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации, не в полной мере учитываются возможные документы, которыми может быть подтверждено снижение доходов. Это, например, справка о размере начисленной пенсии, если человек находится на заслуженном отдыхе, и другие», — сообщил Аксаков в беседе с «Известиями».

Он отмечает, что для подготовки законопроекта ко второму чтению, необходимо также учесть случай, когда на момент просьбы о кредитных каникулах по договору с банком уже действует льготный период. Данные поправки требуют и изменения в федеральных законах.

Ранее сообщалось, что россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с марта 2023 года. Закон планируется принять до конца зимы. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам, отмечается в материале.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для введения режима кредитных каникул на постоянной основе необходимо на законодательном уровне внести изменения в перечень документов подтверждающих снижение дохода заемщика. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Срок представления поправок по этому законопроекту (о кредитных каникулах — прим. URA.RU) продлен. В содержащемся в законопроекте перечне документов, подтверждающих, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации, не в полной мере учитываются возможные документы, которыми может быть подтверждено снижение доходов. Это, например, справка о размере начисленной пенсии, если человек находится на заслуженном отдыхе, и другие», — сообщил Аксаков в беседе с «Известиями». Он отмечает, что для подготовки законопроекта ко второму чтению, необходимо также учесть случай, когда на момент просьбы о кредитных каникулах по договору с банком уже действует льготный период. Данные поправки требуют и изменения в федеральных законах. Ранее сообщалось, что россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с марта 2023 года. Закон планируется принять до конца зимы. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам, отмечается в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...