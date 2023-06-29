Курганские пенсионеры просят власти не закрывать больницу и не увольнять врачей. Видео

30 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области пенсионеры переживают, что у них в селе закроют больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Альменево (Курганская области) обратились к чиновникам с просьбой не закрывать районную больницу и не увольнять врачей. Обращение от имени 7000 жителей села записала на видео Светлана Рыжкова и направила его URA.RU. Депздрав в ответ заявил, что увольнения врачей не будет. «Уважаемые власти! Спасите нас от самоуправства главного врача [Андрея] Савина. Он увольняет врачей-терапевтов. У нас нет газа, нет дороги. Еще и господин Савин хочет расправиться с нашими врачами, а нас, жителей Альменевского округа, лишить медпомощи», — обратилась Рыжкова к чиновникам. По информации источников из самой больницы, уволить планируют двух терапевтов. Причины медикам не объяснили. В планах властей также закрыть больницу в Альменево и оставить только фельдшерский пункт. Население отправляют в Шумихинскую больницу, к которой Альменевскую присоединили после реформы. «В Шумихе живет 25 000 человек. Там очереди к врачам ждут по полтора-два месяца. Шумихинцы к нам ездят, чтобы попасть в больницу. А теперь получается, что нашим людям из Альменево будет недоступна медпомощь», — поясняют медики. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU пояснили, что, по информации депздрава, главным врачом филиала межрайонной больницы, в состав которой входит больница в Альменево, увольнение терапевтов не планируется. Врачам было предложено временно работать в дневном стационаре в Шумихе, с организацией подвоза и соответствующими доплатами. Работать в Шумихе им предстоит, пока туда не прибудет новый терапевт. Он приедет на следующей неделе, Заявления об увольнении по собственному желанию, написанные терапевтами, они забрали. Оба продолжают работу в Альменево. В больницу Шумихи, помимо нового терапевта, приедет травматолог. За последние месяцы в медучреждение приехали из Екатеринбурга участковый-педиатр и новый главный врач, который также является анестезиологом-реаниматологом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Альменево (Курганская области) обратились к чиновникам с просьбой не закрывать районную больницу и не увольнять врачей. Обращение от имени 7000 жителей села записала на видео Светлана Рыжкова и направила его URA.RU. Депздрав в ответ заявил, что увольнения врачей не будет. «Уважаемые власти! Спасите нас от самоуправства главного врача [Андрея] Савина. Он увольняет врачей-терапевтов. У нас нет газа, нет дороги. Еще и господин Савин хочет расправиться с нашими врачами, а нас, жителей Альменевского округа, лишить медпомощи», — обратилась Рыжкова к чиновникам. По информации источников из самой больницы, уволить планируют двух терапевтов. Причины медикам не объяснили. В планах властей также закрыть больницу в Альменево и оставить только фельдшерский пункт. Население отправляют в Шумихинскую больницу, к которой Альменевскую присоединили после реформы. «В Шумихе живет 25 000 человек. Там очереди к врачам ждут по полтора-два месяца. Шумихинцы к нам ездят, чтобы попасть в больницу. А теперь получается, что нашим людям из Альменево будет недоступна медпомощь», — поясняют медики. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU пояснили, что, по информации депздрава, главным врачом филиала межрайонной больницы, в состав которой входит больница в Альменево, увольнение терапевтов не планируется. Врачам было предложено временно работать в дневном стационаре в Шумихе, с организацией подвоза и соответствующими доплатами. Работать в Шумихе им предстоит, пока туда не прибудет новый терапевт. Он приедет на следующей неделе, Заявления об увольнении по собственному желанию, написанные терапевтами, они забрали. Оба продолжают работу в Альменево. В больницу Шумихи, помимо нового терапевта, приедет травматолог. За последние месяцы в медучреждение приехали из Екатеринбурга участковый-педиатр и новый главный врач, который также является анестезиологом-реаниматологом.