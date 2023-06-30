Политологи объяснили, почему провалился мятеж Пригожина

Политологи ЭИСИ: мятеж Пригожина провалился из-за объединения россиян вокруг Путина

30 июня 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Мятеж Евгения Пригожина (на фото) провалился из-за поддержки россиянами Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вооруженный мятеж, начатый основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не удался, так как россияне мгновенно сплотились вокруг президента России Владимира Путина. К тому же армия, основанная бизнесменом, не представляла собой «чего-то особенного». Об этом рассказали политологи Алексей Мартынов и Максим Григорьев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Мероприятие проходило на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента, оно четко реагирует на подобные вещи. Реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», — сказал директор Института новейших государств Максим Григорьев. По словам политолога, поддержку Путина во время переворота продемонстрировали и граждане новых регионов РФ. А жители Ростова-на-Дону, где ЧВК захватила штаб ЮВО, не побоялись выразить свое недовольство поведением бизнесмена. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что объединение народа вокруг главы государства побудило Пригожина остановить восстание. Также он подчеркнул, что бойцам ЧВК не хватало тяжелой военной техники. «Одна из колонн [Вагнера] включала в себя два-три танка, несколько БМП, одну систему ПВО — не хватало тяжелой техники», — сказал Григорьев. Он отметил важность того, что удалось сохранить жизни не только мирных граждан, но и силовиков, военных, а также самих бойцов ЧВК. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО. В связи с ситуацией Путин заявил, что амбиции Пригожина довели его до предательства страны. Также российский лидер пообещал отстоять Россию. Спустя сутки стало известно о прекращении восстания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприниматель и его армия отправятся в Белоруссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженный мятеж, начатый основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не удался, так как россияне мгновенно сплотились вокруг президента России Владимира Путина. К тому же армия, основанная бизнесменом, не представляла собой «чего-то особенного». Об этом рассказали политологи Алексей Мартынов и Максим Григорьев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Мероприятие проходило на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента, оно четко реагирует на подобные вещи. Реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», — сказал директор Института новейших государств Максим Григорьев. По словам политолога, поддержку Путина во время переворота продемонстрировали и граждане новых регионов РФ. А жители Ростова-на-Дону, где ЧВК захватила штаб ЮВО, не побоялись выразить свое недовольство поведением бизнесмена. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что объединение народа вокруг главы государства побудило Пригожина остановить восстание. Также он подчеркнул, что бойцам ЧВК не хватало тяжелой военной техники. «Одна из колонн [Вагнера] включала в себя два-три танка, несколько БМП, одну систему ПВО — не хватало тяжелой техники», — сказал Григорьев. Он отметил важность того, что удалось сохранить жизни не только мирных граждан, но и силовиков, военных, а также самих бойцов ЧВК. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО. В связи с ситуацией Путин заявил, что амбиции Пригожина довели его до предательства страны. Также российский лидер пообещал отстоять Россию. Спустя сутки стало известно о прекращении восстания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприниматель и его армия отправятся в Белоруссию.