Pulsmedia: стрелявшим в аэропорту Молдавии был россиянин

Россиянин устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило издание Pulsmedia.
«Стрелявший — гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции», — говорится
По данным издания, гражданин России застрелил полицейского. Сотрудник спецслужбы погиб от выстрела из собственного пистолета, который у него забрал нападавший. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Теракт».
Официального подтверждения этой информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ.
Ранее стало известно, что мужчине запретили въезд в Молдову, после чего он начал атаку на сотрудников аэропорта. Злоумышленник выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одной из комнат аэропорта.
Обновлено в 21:20:
Премьер Молдавии Дорин Речан опроверг информацию, что у стрелявшего нет российского гражданства. Он сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.
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