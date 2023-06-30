Pulsmedia: стрелявшим в аэропорту Молдавии был россиянин

30 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Стрелок в аэропорте Кишинева может быть солдатом ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянин устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило издание Pulsmedia. «Стрелявший — гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции», — говорится в сообщении . Отмечается, что он мог быть солдатом из ЧВК «Вагнер». По данным издания, гражданин России застрелил полицейского. Сотрудник спецслужбы погиб от выстрела из собственного пистолета, который у него забрал нападавший. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Теракт». Официального подтверждения этой информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ. Ранее стало известно, что мужчине запретили въезд в Молдову, после чего он начал атаку на сотрудников аэропорта. Злоумышленник выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одной из комнат аэропорта. Обновлено в 21:20: Премьер Молдавии Дорин Речан опроверг информацию, что у стрелявшего нет российского гражданства. Он сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.

Россиянин устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило издание Pulsmedia. «Стрелявший — гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции», — говорится в сообщении. Отмечается, что он мог быть солдатом из ЧВК «Вагнер». По данным издания, гражданин России застрелил полицейского. Сотрудник спецслужбы погиб от выстрела из собственного пистолета, который у него забрал нападавший. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Теракт». Официального подтверждения этой информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ. Ранее стало известно, что мужчине запретили въезд в Молдову, после чего он начал атаку на сотрудников аэропорта. Злоумышленник выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одной из комнат аэропорта. Обновлено в 21:20: Премьер Молдавии Дорин Речан опроверг информацию, что у стрелявшего нет российского гражданства. Он сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.