В Киеве раскрыли, когда получат истребители F-16

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев получит истребители F-16 через пару месяцев
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Украина делает все, чтобы получить истребители F-16 в ближайшие месяцы, сказал Михаил Подоляк Фото:
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Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы делаем это, и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (F-16 — прим. URA.RU) могли прибыть через пару месяцев», — сказал Михаил Подоляк в интервью для Inews. Он также заявил, что отправка Киеву истребителей является лишь «вопросом логистики».

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что Киев получит истребители осенью 2023 года. Также сообщалось, что ряд стран НАТО начал обучать украинских военных пилотированию F-16.

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Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Мы делаем это, и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (F-16 — прим. URA.RU) могли прибыть через пару месяцев», — сказал Михаил Подоляк в интервью для Inews. Он также заявил, что отправка Киеву истребителей является лишь «вопросом логистики». Ранее в Минобороны Украины заявляли, что Киев получит истребители осенью 2023 года. Также сообщалось, что ряд стран НАТО начал обучать украинских военных пилотированию F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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