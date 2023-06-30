В Киеве раскрыли, когда получат истребители F-16

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев получит истребители F-16 через пару месяцев

30 июня 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Украина делает все, чтобы получить истребители F-16 в ближайшие месяцы, сказал Михаил Подоляк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Мы делаем это, и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (F-16 — прим. URA.RU) могли прибыть через пару месяцев», — сказал Михаил Подоляк в интервью для Inews. Он также заявил, что отправка Киеву истребителей является лишь «вопросом логистики». Ранее в Минобороны Украины заявляли, что Киев получит истребители осенью 2023 года. Также сообщалось, что ряд стран НАТО начал обучать украинских военных пилотированию F-16.

Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Мы делаем это, и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (F-16 — прим. URA.RU) могли прибыть через пару месяцев», — сказал Михаил Подоляк в интервью для Inews. Он также заявил, что отправка Киеву истребителей является лишь «вопросом логистики». Ранее в Минобороны Украины заявляли, что Киев получит истребители осенью 2023 года. Также сообщалось, что ряд стран НАТО начал обучать украинских военных пилотированию F-16.