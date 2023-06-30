В Киеве раскрыли, когда получат истребители F-16

Украина делает все, чтобы получить истребители F-16 в ближайшие месяцы, сказал Михаил Подоляк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Мы делаем это, и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (F-16 — прим. URA.RU) могли прибыть через пару месяцев», —
Ранее в Минобороны Украины заявляли, что Киев получит истребители осенью 2023 года. Также сообщалось, что ряд стран НАТО начал обучать украинских военных пилотированию F-16.
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