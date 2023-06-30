Борис Гребенщиков и еще пять человек пополнили список иноагентов

Минюст признал Бориса Гребенщикова иноагентом

30 июня 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Гребенщиков включен в список иноагентов за поддержку Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. «30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Гребенщиков…», — сказано в документе министерства. В тексте решения приводится информация об осуществлении Гребенщиковым концертной деятельности в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также высказываниях против специальной военной операции. В список иноагентов были включены заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, а также издание «Бумага», Sota.Vision и автономная некоммерческая организация «Англо-американская школа Москвы».

Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. «30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Гребенщиков…», — сказано в документе министерства. В тексте решения приводится информация об осуществлении Гребенщиковым концертной деятельности в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также высказываниях против специальной военной операции. В список иноагентов были включены заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, а также издание «Бумага», Sota.Vision и автономная некоммерческая организация «Англо-американская школа Москвы».