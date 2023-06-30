Борис Гребенщиков и еще пять человек пополнили список иноагентов

Минюст признал Бориса Гребенщикова иноагентом
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Концерт БГ (Бориса Гребенщикова) в ДК Железнодорожников. Екатеринбург, гребенщиков борис
Гребенщиков включен в список иноагентов за поддержку Украины Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Гребенщиков…», — сказано в документе министерства. В тексте решения приводится информация об осуществлении Гребенщиковым концертной деятельности в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также высказываниях против специальной военной операции.

В список иноагентов были включены заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, а также издание «Бумага», Sota.Vision и автономная некоммерческая организация «Англо-американская школа Москвы».

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Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. «30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Гребенщиков…», — сказано в документе министерства. В тексте решения приводится информация об осуществлении Гребенщиковым концертной деятельности в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также высказываниях против специальной военной операции. В список иноагентов были включены заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, а также издание «Бумага», Sota.Vision и автономная некоммерческая организация «Англо-американская школа Москвы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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