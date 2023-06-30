30 июня 2023

Синоптик дал прогноз о теплом циклоне, несущем Свердловской области жару и осадки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча храбрых в сквере на драме. Необр.Екатеринбург , отдых на траве, пикник, лето, солнце, город екатеринбург, сквер на драме
В субботу будет жарко, но возможен дождь Фото:

Теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Тропическая воздушная масса со стороны среднеазиатской части Прикаспия распространится на Южный и Средний Урал. Воздух, поступающий в регион, содержит достаточно высокое количество влаги, что приведет к развитию конвективных процессов в виде локальных дождей и гроз», — рассказал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области 1 июля в течение дня ожидается температура +27, +32 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, днем возможны дожди. Температура +29, +31, вероятность грозы 20%.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Тропическая воздушная масса со стороны среднеазиатской части Прикаспия распространится на Южный и Средний Урал. Воздух, поступающий в регион, содержит достаточно высокое количество влаги, что приведет к развитию конвективных процессов в виде локальных дождей и гроз», — рассказал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 1 июля в течение дня ожидается температура +27, +32 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, днем возможны дожди. Температура +29, +31, вероятность грозы 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...