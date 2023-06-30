Синоптик дал прогноз о теплом циклоне, несущем Свердловской области жару и осадки

Теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Тропическая воздушная масса со стороны среднеазиатской части Прикаспия распространится на Южный и Средний Урал. Воздух, поступающий в регион, содержит достаточно высокое количество влаги, что приведет к развитию конвективных процессов в виде локальных дождей и гроз», — рассказал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области 1 июля в течение дня ожидается температура +27, +32 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, днем возможны дожди. Температура +29, +31, вероятность грозы 20%.
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