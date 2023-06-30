30 июня 2023

Из украинского плена удалось вернуть на родину десять пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Пермяки вернулись из украинского плена на родину Фото:

В Прикамье вернулись из украинского плена десять пермяков. Об этом рассказал краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков. Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Сапко.

Пермский омбудсмен по правам человека подчеркнул, что в ходе последних обменов, прошедших в апреле и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. По словам Сапко, работа по освобождению земляков из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен.

Ранее пермский омбудсмен Игорь Сапко сообщал, что в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Среди освобожденных, написал омбудсмен, оказался житель Косинского района.

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В Прикамье вернулись из украинского плена десять пермяков. Об этом рассказал краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков. Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Сапко. Пермский омбудсмен по правам человека подчеркнул, что в ходе последних обменов, прошедших в апреле и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. По словам Сапко, работа по освобождению земляков из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен. Ранее пермский омбудсмен Игорь Сапко сообщал, что в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Среди освобожденных, написал омбудсмен, оказался житель Косинского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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