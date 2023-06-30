Из украинского плена удалось вернуть на родину десять пермяков

01 июля 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

Пермяки вернулись из украинского плена на родину Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Прикамье вернулись из украинского плена десять пермяков. Об этом рассказал краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков. Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Сапко. Пермский омбудсмен по правам человека подчеркнул, что в ходе последних обменов, прошедших в апреле и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. По словам Сапко, работа по освобождению земляков из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен. Ранее пермский омбудсмен Игорь Сапко сообщал, что в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Среди освобожденных, написал омбудсмен, оказался житель Косинского района.

В Прикамье вернулись из украинского плена десять пермяков. Об этом рассказал краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков. Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Сапко. Пермский омбудсмен по правам человека подчеркнул, что в ходе последних обменов, прошедших в апреле и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. По словам Сапко, работа по освобождению земляков из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен. Ранее пермский омбудсмен Игорь Сапко сообщал, что в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Среди освобожденных, написал омбудсмен, оказался житель Косинского района.