New York Post: США настигла «библейская чума»

Нью-Йорк оказался под нападением странных зеленых насекомых, что описывается как «библейская чума». Об этом пишет газета New York Post.
«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк. Это похоже на библейскую чуму», — говорится в материале газеты. Там добавили, что насекомые напоминают мелких зеленых мошек, возможно, это разновидность тли. В сети некоторые пользователи шутливо сравнивают ситуацию с «казнями египетскими» и намекают на «зловещий конец», объединяя ее с другими бедствиями, такими как смог и лесные пожары в Канаде.
Библейская чума — это выражение, которое используется для описания серии массовых бедствий или болезней, встречающихся в Библии, особенно в книге Исход. Библейская чума включала такие явления, как эпидемии, нашествие насекомых, скотоводческие эпидемии и другие природные бедствия.
Нью-Йорк оказался под нападением странных зеленых насекомых, что описывается как «библейская чума». Об этом пишет газета New York Post. «Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк. Это похоже на библейскую чуму», — говорится в материале газеты. Там добавили, что насекомые напоминают мелких зеленых мошек, возможно, это разновидность тли. В сети некоторые пользователи шутливо сравнивают ситуацию с «казнями египетскими» и намекают на «зловещий конец», объединяя ее с другими бедствиями, такими как смог и лесные пожары в Канаде. Библейская чума — это выражение, которое используется для описания серии массовых бедствий или болезней, встречающихся в Библии, особенно в книге Исход. Библейская чума включала такие явления, как эпидемии, нашествие насекомых, скотоводческие эпидемии и другие природные бедствия.