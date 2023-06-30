30 июня 2023

New York Post: США настигла «библейская чума»

New York Post: рой насекомых в Нью-Йорке напомнил о «библейской чуме»
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Виды Екатеринбурга, насекомое, кузнечик
Жители Нью-Йорка воспринимают нашествие насекомых предвестником «зловещего конца», пишет New York Post Фото:

Нью-Йорк оказался под нападением странных зеленых насекомых, что описывается как «библейская чума». Об этом пишет газета New York Post.

«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк. Это похоже на библейскую чуму», — говорится в материале газеты. Там добавили, что насекомые напоминают мелких зеленых мошек, возможно, это разновидность тли. В сети некоторые пользователи шутливо сравнивают ситуацию с «казнями египетскими» и намекают на «зловещий конец», объединяя ее с другими бедствиями, такими как смог и лесные пожары в Канаде.

Библейская чума — это выражение, которое используется для описания серии массовых бедствий или болезней, встречающихся в Библии, особенно в книге Исход. Библейская чума включала такие явления, как эпидемии, нашествие насекомых, скотоводческие эпидемии и другие природные бедствия.

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Нью-Йорк оказался под нападением странных зеленых насекомых, что описывается как «библейская чума». Об этом пишет газета New York Post. «Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк. Это похоже на библейскую чуму», — говорится в материале газеты. Там добавили, что насекомые напоминают мелких зеленых мошек, возможно, это разновидность тли. В сети некоторые пользователи шутливо сравнивают ситуацию с «казнями египетскими» и намекают на «зловещий конец», объединяя ее с другими бедствиями, такими как смог и лесные пожары в Канаде. Библейская чума — это выражение, которое используется для описания серии массовых бедствий или болезней, встречающихся в Библии, особенно в книге Исход. Библейская чума включала такие явления, как эпидемии, нашествие насекомых, скотоводческие эпидемии и другие природные бедствия.
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Ссылки по теме
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