В городе Верещагино (Пермский край) обрушилась часть жилого дома. Общежитие было признано аварийным в 2018 году.
«В Верещагино обрушилась часть аварийного дома. Общежитие 1952 года постройки было признано аварийным в 2018 году. Расселение планировалось в 2025 году», — сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».
В разрушенной части дома проживало пять семей, четырем из которых предоставили муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам. Как сообщает канал, прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку.
Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы администрации Верещагинского городского округа и прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены.
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