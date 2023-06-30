В Пермском крае обрушилась стена аварийного дома. Фото

01 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Дом признан аварийным в 2018 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Верещагино (Пермский край) обрушилась часть жилого дома. Общежитие было признано аварийным в 2018 году. «В Верещагино обрушилась часть аварийного дома. Общежитие 1952 года постройки было признано аварийным в 2018 году. Расселение планировалось в 2025 году», — сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор». В разрушенной части дома проживало пять семей, четырем из которых предоставили муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам. Как сообщает канал, прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы администрации Верещагинского городского округа и прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены. Часть общежития обрушилась в городе Верещагино Telegram-канал «Слуховой анализатор»

В городе Верещагино (Пермский край) обрушилась часть жилого дома. Общежитие было признано аварийным в 2018 году. «В Верещагино обрушилась часть аварийного дома. Общежитие 1952 года постройки было признано аварийным в 2018 году. Расселение планировалось в 2025 году», — сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор». В разрушенной части дома проживало пять семей, четырем из которых предоставили муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам. Как сообщает канал, прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы администрации Верещагинского городского округа и прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены.