30 июня 2023

В Пермском крае обрушилась стена аварийного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по улице Дзержинского. Курган , старый дом, окна, аварийное жилье, улица дзержинского, старое помещение, ограничительная лента
Дом признан аварийным в 2018 году (архивное фото) Фото:

В городе Верещагино (Пермский край) обрушилась часть жилого дома. Общежитие было признано аварийным в 2018 году.

«В Верещагино обрушилась часть аварийного дома. Общежитие 1952 года постройки было признано аварийным в 2018 году. Расселение планировалось в 2025 году», — сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».

В разрушенной части дома проживало пять семей, четырем из которых предоставили муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам. Как сообщает канал, прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы администрации Верещагинского городского округа и прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены.

Часть общежития обрушилась в городе Верещагино
Часть общежития обрушилась в городе Верещагино

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В городе Верещагино (Пермский край) обрушилась часть жилого дома. Общежитие было признано аварийным в 2018 году. «В Верещагино обрушилась часть аварийного дома. Общежитие 1952 года постройки было признано аварийным в 2018 году. Расселение планировалось в 2025 году», — сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор». В разрушенной части дома проживало пять семей, четырем из которых предоставили муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам. Как сообщает канал, прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы администрации Верещагинского городского округа и прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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