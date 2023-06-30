30 июня 2023

Mercedes с девушкой за рулем перевернулся в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на Университетской Набережной Фото:

В Челябинске перевернулся Mercedes, за рулем которого находилась 28-летняя девушка. Авария произошла на Университетской Набережной, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

«Водитель за рулем Mercedes Benz врезалась в ограждение тросового типа, после чего наехала на тротуарный камень. В результате автомобиль опрокинулся», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Девушка-водитель не пострадала. По предварительным данным, она не справилась с управлением, что и стало причиной аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Челябинске перевернулся Mercedes, за рулем которого находилась 28-летняя девушка. Авария произошла на Университетской Набережной, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска. «Водитель за рулем Mercedes Benz врезалась в ограждение тросового типа, после чего наехала на тротуарный камень. В результате автомобиль опрокинулся», — сообщили в городской Госавтоинспекции. Девушка-водитель не пострадала. По предварительным данным, она не справилась с управлением, что и стало причиной аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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