Авария произошла на Университетской Набережной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске перевернулся Mercedes, за рулем которого находилась 28-летняя девушка. Авария произошла на Университетской Набережной, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

«Водитель за рулем Mercedes Benz врезалась в ограждение тросового типа, после чего наехала на тротуарный камень. В результате автомобиль опрокинулся», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Девушка-водитель не пострадала. По предварительным данным, она не справилась с управлением, что и стало причиной аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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