30 июня 2023

WP: США вынуждены передать Украине запрещенное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
США планируют передать ВСУ кассетные боеприпасы, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В связи с недостатком вооружений, Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Об этом пишет газета The Washington Post.

«США из-за дефицита вооружения перейдут к поставкам украинской армии запрещенных кассетных бомб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такой шаг вызван необходимостью обеспечить Украину эффективным вооружением. Однако такой шаг вызывает определенные споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей, заключил автор.

Кассетные бомбы запрещены по международным правилам гуманитарного права из-за их значительного воздействия на гражданское население и потенциальные риски для нейтральных объектов. При использовании кассетных бомб одна основная бомба распадается на множество маленьких подбомб, которые содержатся в специальной оболочке.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что Вооруженным силам Украины не были переданы кассетные боеприпасы, так как это несовместимо с ограничениями, связанными с поставками такого вида оружия. Великобритания также отказывалась от поставок Украине кассетных или фосфорных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».

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В связи с недостатком вооружений, Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Об этом пишет газета The Washington Post. «США из-за дефицита вооружения перейдут к поставкам украинской армии запрещенных кассетных бомб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такой шаг вызван необходимостью обеспечить Украину эффективным вооружением. Однако такой шаг вызывает определенные споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей, заключил автор. Кассетные бомбы запрещены по международным правилам гуманитарного права из-за их значительного воздействия на гражданское население и потенциальные риски для нейтральных объектов. При использовании кассетных бомб одна основная бомба распадается на множество маленьких подбомб, которые содержатся в специальной оболочке. Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что Вооруженным силам Украины не были переданы кассетные боеприпасы, так как это несовместимо с ограничениями, связанными с поставками такого вида оружия. Великобритания также отказывалась от поставок Украине кассетных или фосфорных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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