WP: США вынуждены передать Украине запрещенное оружие

01 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

США планируют передать ВСУ кассетные боеприпасы, пишет WP Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с недостатком вооружений, Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Об этом пишет газета The Washington Post. «США из-за дефицита вооружения перейдут к поставкам украинской армии запрещенных кассетных бомб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такой шаг вызван необходимостью обеспечить Украину эффективным вооружением. Однако такой шаг вызывает определенные споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей, заключил автор. Кассетные бомбы запрещены по международным правилам гуманитарного права из-за их значительного воздействия на гражданское население и потенциальные риски для нейтральных объектов. При использовании кассетных бомб одна основная бомба распадается на множество маленьких подбомб, которые содержатся в специальной оболочке. Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что Вооруженным силам Украины не были переданы кассетные боеприпасы, так как это несовместимо с ограничениями, связанными с поставками такого вида оружия. Великобритания также отказывалась от поставок Украине кассетных или фосфорных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».

В связи с недостатком вооружений, Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Об этом пишет газета The Washington Post. «США из-за дефицита вооружения перейдут к поставкам украинской армии запрещенных кассетных бомб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такой шаг вызван необходимостью обеспечить Украину эффективным вооружением. Однако такой шаг вызывает определенные споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей, заключил автор. Кассетные бомбы запрещены по международным правилам гуманитарного права из-за их значительного воздействия на гражданское население и потенциальные риски для нейтральных объектов. При использовании кассетных бомб одна основная бомба распадается на множество маленьких подбомб, которые содержатся в специальной оболочке. Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что Вооруженным силам Украины не были переданы кассетные боеприпасы, так как это несовместимо с ограничениями, связанными с поставками такого вида оружия. Великобритания также отказывалась от поставок Украине кассетных или фосфорных боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».