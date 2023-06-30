30 июня 2023

В Тюмени осудят мужчину, который из-за ссоры сбросил знакомого с 7-го этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В процессе допроса обвиняемый признал свою вину Фото:

В Тюмени осудят 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в убийстве. Мужчина сбросил своего знакомого с 7-го этажа. Об этом сообщил следственный комитет России по Тюменской области в telegram-канале.

«По версии следствия, 1 мая около 16 часов в квартире на улице Мельникайте во время распития алкоголя в компании мужчин произошел конфликт. 42-летний обвиняемый был с 41-летним потерпевшим на балконе. Во время возникших личных неприязненных отношений схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа», — пишут в ведомстве. От полученных повреждений потерпевший скончался.

По словам пресс-службы, в процессе допроса обвиняемый признал свою вину. Был проведен осмотр места происшествия. Также исследовали ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В связи с этим была собрана база доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения дела.

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В Тюмени осудят 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в убийстве. Мужчина сбросил своего знакомого с 7-го этажа. Об этом сообщил следственный комитет России по Тюменской области в telegram-канале. «По версии следствия, 1 мая около 16 часов в квартире на улице Мельникайте во время распития алкоголя в компании мужчин произошел конфликт. 42-летний обвиняемый был с 41-летним потерпевшим на балконе. Во время возникших личных неприязненных отношений схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа», — пишут в ведомстве. От полученных повреждений потерпевший скончался. По словам пресс-службы, в процессе допроса обвиняемый признал свою вину. Был проведен осмотр места происшествия. Также исследовали ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В связи с этим была собрана база доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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