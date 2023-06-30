В Тюмени осудят мужчину, который из-за ссоры сбросил знакомого с 7-го этажа. Фото

01 июля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

В процессе допроса обвиняемый признал свою вину Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени осудят 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в убийстве. Мужчина сбросил своего знакомого с 7-го этажа. Об этом сообщил следственный комитет России по Тюменской области в telegram-канале. «По версии следствия, 1 мая около 16 часов в квартире на улице Мельникайте во время распития алкоголя в компании мужчин произошел конфликт. 42-летний обвиняемый был с 41-летним потерпевшим на балконе. Во время возникших личных неприязненных отношений схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа», — пишут в ведомстве. От полученных повреждений потерпевший скончался. По словам пресс-службы, в процессе допроса обвиняемый признал свою вину. Был проведен осмотр места происшествия. Также исследовали ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В связи с этим была собрана база доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения дела. Фото: следственный комитет России по Тюменской области

В Тюмени осудят 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в убийстве. Мужчина сбросил своего знакомого с 7-го этажа. Об этом сообщил следственный комитет России по Тюменской области в telegram-канале. «По версии следствия, 1 мая около 16 часов в квартире на улице Мельникайте во время распития алкоголя в компании мужчин произошел конфликт. 42-летний обвиняемый был с 41-летним потерпевшим на балконе. Во время возникших личных неприязненных отношений схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа», — пишут в ведомстве. От полученных повреждений потерпевший скончался. По словам пресс-службы, в процессе допроса обвиняемый признал свою вину. Был проведен осмотр места происшествия. Также исследовали ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В связи с этим была собрана база доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения дела.